Enrique Contreras, de la sub 21: “Merecíamos más que el bronce”

Enrique Contreras fue de los jugadores con mas rodaje en la selección sub 21 que participó en los Juegos Centroamericanos Managua 2017.

El aliancista marcó el tanto ante los pinoleros para que la azulita se impusiera por 0-1 y ganara la medalla de bronce. Pero admite que el objetivo era la medalla de oro y espera que ahora que lograron el boleto a los Centroamericanos y del Caribe puedan recibir más apoyo.



¿Qué sensaciones quedan luego de ganar la medalla de bronnce en Juegos Centroamericanos?

No veníamos por la de bronce, sino por la de oro. Pero no lo vemos tanto como un consuelo. En realidad merecíamos más. Con la selección que trajimos, que luchó, creo que merecíamos algo más. Nos vamos invictos. Pero la mayoría de rivales tenían completo a sus grupos. Nosotros tuvimos a jugadores que antes no compitieron. Creo que eso nos pasó factura.

¿Cómo vivió el gol ante Nicaragua, que les dio el boleto a Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Fue gratificante, la verdad. También fue inspirador. Pero esto es gracias a todos los compañeros, no solo de mi parte. Todos logramos ese gol para sacar ese triunfo. Se lo dedicamos al pueblo salvadoreño.

¿Qué les pareció Nicaragua, que antes venía de meter en aprietos a Honduras y Costa Rica?

Creo que fue una Nicaragua muy diferente a la de años anteriores. Hizo un muy buen torneo, fue uno de los rivales más complicados que enfrentamos. Pero gracias a Dios se impuso el esfuerzo de nosotros y pudimos sacar la victoria.

¿Qué les deja el paso por este certamen?

Creo que nos deja una muy bonita experiencia. Es un llamado para ir mejor preparados a los Centroamericanos y del Caribe. Espero que nos puedan prestar a los demás jugadores, si no, los que estemos iremos a hacer un buen papel.

Le tocó asumir ese papel de liderazgo en esta selección, por ser uno de los más experimentados, ¿fue difícil?

Sí. Pero hay varios jugadores que ya venían jugando, que también tienen la palabra. Todos nos encaminamos a un slo propósito, que fue clasificar a la siguiente competencia.



¿Qué conclusiones les compartió su entrenador, Eduardo Lara?

Bueno, él está muy contento. Está satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Hay que seguir trabajando para salir a jugar en otro país o cotizarnos mejor. Mi sueño más grande es llegar a jugar en la selección mayor. Espero que sea pronto.

¿Por qué ya no tuvo continuidad en el primer equipo del Alianza?

Esa es cosa del técnico. Quizá no le gustan jugadores de mi perfil y lo respeto.