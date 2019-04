"En fútbol playa tenemos una eliminatoria difícil"

Frank Velásquez habló en exclusiva en el programa Güiri Güiri al Aire de EL GRÁFICO sobre su regreso a la selección salvadoreña de fútbol playa y reveló detalles de cómo ha vivido los primeros entrenamientos.

Velásquez también explicó cómo será la participación de la Azul playera en Puerto Vallarta, sede del Premundial 2019 de la modalidad que se disputará en mayo.

Dicha ciudad mexicana es un amuleto para los Guerreros de Playa. Allí se celebraron tres eliminatorias (2008, 2009 y 2010) y en todas se logró el objetivo. Fue allí donde el equipo hizo historia al clasificar a la Copa del Mundo de Marsella (Francia) y posteriormente ganó el pase a Dubái (Catar) y Rávena (Italia).



¿Cómo fue el regreso a la selección nacional de fútbol playa?

Hubo un acercamiento con Yamil Bukele (dirigente de FESABAL) que ha sido un gran amigo mío desde hace mucho tiempo y, hablando de deporte, hablamos con él y con el profe (Rudis) Gallo y me llegó la convocatoria. Estoy agradecido porque cualquier jugador quisiera estar en la selección.

¿Cómo te sientes futbolísticamente y físicamente?

Los entrenamientos los voy haciendo como cualquier jugador que está aquí, el nivel físico lo tiene que ver el preparador, yo estoy haciendo el trabajo que todos están haciendo. Estamos trabajando fuerte y sabemos que estamos en pretemporada y está cerca el Premundial.

¿Ves a esta selección más juvenil?

El grupo se mira fuerte porque hay mucho joven en esta selección y hay muchos convocados. Sabemos que el fútbol playa ha crecido en El Salvador. El grupo está trabajando intensamente y fuerte, es bueno que haya un grupo así sano para que el jugador se motive. Se ve un poco más juvenil y esta selección se va renovando poco a poco. Cada jugador está trabajando fuerte porque no se sabe quién puede ir al Premundial y el que vaya tiene que representar muy bien al país y buscar un Mundial, y primero Dios esta sea la oportunidad.

¿Te ha costado ponerte a la par con ellos en lo que a condición física respecta?

En los entrenos todos agarramos igual, no importa si estás joven o mayor, a todos les cae parejo y todos trabajamos por igual y eso es bueno porque somos un grupo unido.

¿Qué podés decir de la experiencia en Costa Rica, te ha servido para mantenerte activo?

Uno tiene un poquito más de roce internacional y más experiencia porque esta modalidad cada año va experimentando otras tácticas. Jugar en el extranjero me ha servido para estar activo y la Liga en Costa Rica, que tiene un poquito de nivel, le ayuda a uno. Aquí los entrenamientos son fuertes y hay que mantenerse bien físicamente.

Estar en un grupo unido motiva y uno con un poquito de más experiencia trata de darle un consejo a los que vienen llegando para que le pongan ganas. Como siempre he dicho aquí uno no va estar eterno y tienen que quedar otros para que saquen adelante a la selección.

¿Cómo ves la participación en el Premundial?

Los partidos hay que jugarlos y en el torneo la primera fase te ayuda a botar toda presión, pero de ahí de cuartos de final y semis es lo más duro. En fútbol playa tenemos una eliminatoria difícil porque son 16 selecciones y solo hay dos plazas. Todos los días hay partidos, y solo dos plazas, por eso las selecciones tienen que ir bien concentradas para buscar el boleto, más en México que nos reciben tan bien.

¿Puerto Vallarta le siente bien a la selección? ¿Qué la hace diferente?

En Puerto Vallarta como que hizo un récord la selección en 2009 y 2010, creo que fue la primera vez que salimos campeones de CONCACAF. Siento que esa sede nos ayuda, pero la presión que hay en Puerto Vallarta es bien exagerada porque la gente cuando lo mira a uno jugando -contra Costa Rica por ejemplo- todos van en contra de vos y para la gente de México el equipo rival para ellos es El Salvador, no importa contra quién estemos jugando. Pero eso motiva má al los jugadores y le pone más ganas.