Eliodoro Portillo: “No me siento bien para jugar”

Eliodoro Portillo, portero de la selección de fútbol playa de El Salvador, manifestó que no está al 100% para jugar hoy ante Jamaica por los cuartos de final del Premundial de fútbol playa de la CONCACAF, tras el fuerte pelotazo recibido ayer en el partido ante Costa Rica, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.Según el jugador, estará disponible para el partido, pero entraría al duelo ante los caribeños solo en caso que Herbert Ramos, el otro portero del equipo, sufra alguna complicación, “hay molestia, no sé si podré jugar, no tanto dolor constante, pero cuando cargo el peso sobre el pie es que siento molestia, solo que haya una emergencia donde no puedan contar con Herbert es claro que estoy dispuesto a sacrificarme.”Portillo se lesionó tras impactar con su pie derecho el tiro de penalti ejecutado por Greibin Pacheco, jugador de Costa Rica, en el segundo período del partido de ayer, salió en camilla del encuentro e ingresó en su lugar, Herbert Ramos.Se tenía previsto realizar una radiografía tras el partido ante los ticos, pero el cuerpo médico determinó que no existe fisura ni fractura, la mañana de este viernes, Portillo hizo el trabajo de activación con resto de compañeros, mientras que solo Herbert Ramos cumplió el trabajo.“Evaluamos a Portillo y determinamos que no era necesario los rayos x para Eliodoro, presentó mejoría, presenta inflamación y esperamos que esté disponible al menos en un 90% para el partido, era bastante preocupante, pero trabajó . No hay fisura ni fractura, estará disponible pero esperamos que no sea necesario utilizarlo”, dijo Francisco Herrera, médico de la selección.