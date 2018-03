El video que demuestra que Nelson Bonilla ha perdido su olfato goleador

El delantero Nelson Bonilla mantuvo la sequía de goles con la selección de El Salvador, al cerrar sin anotar en la victoria de la azul contra Belice por 3-1, en juego correspondiente a la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2017.El cuscatleco tuvo, de nuevo, buenas ocasiones para anotar ante el guardameta Woodrow Wilson West, pero se quedó con el grito de gol en la garganta. Contra Belice, una de las claras ocasiones de Bonilla fue al minuto 35 con un disparo frente a la portería de Wilson West que se fue arriba.Bonilla no marca gol con la “selecta” desde el partido ante Canadá, en Vancouver (6 de septiembre), dentro de las eliminatorias mundialistas, de las cuales ya estamos eliminados. Este tanto fue casi similar al que falló hoy frente a la cabaña beliceña, tal como podés apreciar en este video:El delantero del Nacional de Portugal también dio una asistencia de lujo al 69' a su compañero Óscar Cerén, acción que tampoco terminó en gol. Bonilla malogró ante Costa Rica no menos de tres oportunidades de anotar y ante Honduras salió lesionado en el primer tiempo.Para el juego contra Belice, el técnico de la selección cuscatleca, Eduardo Lara no contó con Rodolfo Zelaya por expulsión. Los goles de la selecta fueron anotados por el mediocampista Gerson Mayén, el defensa Juan Barahona y el central Henry Romero.En plática con EL GRÁFICO, el entrenador colombiano Eduardo Lara mostró su preocupación por el hecho de que Nelson Bonilla no se encuentra con el gol en el torneo."A Bonilla le estoy dando una gran oportunidad. Hoy era para que de pronto pudiera marcar. Está, como decimos nosotros, que el arco se le cierra a los delanteros. Pero le dije que siga insistiendo, que en cualquier momento le va a llegar. Los delanteros se van desesperando cuando no encuentran el gol, pero hoy lo aguanté en el juego, pensando que en algún momento se le podría abrir el arco. Esperamos que en algún momento puedan llegar esos goles que tanta falta nos hacen", dijo Lara.