El significado de la celebración de Nelson Bonilla

La celebración de Nelson Bonilla se está haciendo habitual. Desde hace un tiempo sus goles le han permitido a El Salvador ganar compromisos y sacar adelante partidos complicados pero su forma de festejarlos tiene un significado particular.

A lo largo de su carrera deportiva, a Bonilla le han asignado prácticamente los mismos números. El pasado lunes en el programa Güiri al Aire relató que todo se trata de una broma familiar por el significado del número 9 y el 11 en su etapa como profesional.

"Es algo personal. Es porque siempre me ha tocado utilizar el número 9 o el 11 entonces es eso del " 911" o llamada de auxilio. Nada más es algo particular", comentó el delantero de Bangkok United del fútbol de Tailandia.

#CopaOro2019Xel4



NELSON BONILLA ����



Goooooool de nuestra AZUL Y BLANCO antes de finalizar el primer tiempo, nos llevamos el marcador al vestuario. ����



���� El Salvador 1 - 0 Curacao ����



⏱ 46´



EN VIVO

Canal 4 �� TCS GO �� pic.twitter.com/4055cm7FNx — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 17 de junio de 2019

Respecto al partido del lunes consideró que el equipo está bien y motivado. " Quizás algunos crean que no es suficiente o que no se está jugando bien pero no cierto es que el equipo va paso a paso y ganando, que es lo importante".

Admite que él mismo se mete presión:" Claro que tengo presión. En mi equipo estoy jugando bien y marcando muchos goles. Tengo que demostrar en los partidos que estoy a la altura de lo que he hecho y asumir esa responsabilidad ", dijo Bonilla.

Por último se acordó de aquellos que siguen criticando el juego de la selección y no les apoyan." En Houston habrá salvadoreños que si nos van a apoyar a pesar de cualquier cosa. A los que no, quiero decirles que el triunfo también es para ellos", concluyó.