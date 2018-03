El portero Herbert Ramos regresa a la azul playera

El portero Herbert Ramos será parte del quinto microciclo de trabajo de la selección nacional de fútbol playa, aunque explicó que todavía no entrenará con el grupo y solo tiene programado ejercicios de rehablitación.El guardameta hizo el proceso de recuperación con Luis Ángel Firpo, equipo de la primera división con el que jugará el Clausura 2017.La lesión del tobillo fue al realizar algunos juegos con su bebé y se resintió durante un entrenamiento con los toros, por lo que estuvo en reposo absoluto las últimas dos semanas.Ramos da por superada la lesión de ligamentos y expresó que esta es su última semana de recuperación, por lo tanto no quiere arriesgarse con una recaída.“Voy a estar al margen del grupo, voy a hacer fortalecimiento del tobillo. He estado en terapia con Firpo y entrenando por aparte, pero ya me siento bien. Yo quisiera estar entrenando y es primera vez que sufro una lesión”, mencionó RamosRudis Gallo explicó que la parte médica de Luis Ángel Firpo se ha encargado de la recuperación del portero y ellos han dado seguimiento.“Herbert se incorpora al trabajo y esta semana hará fisioterapia para recuperarse bien y no tener ningún problema con alguna recaída. La recuperación va como estaba estipulada y el otro martes entrenará normal”, mencionó Rudis Gallo, entrenador de la azul playera.