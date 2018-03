“El pichi” García, uno de los grandes porteros del fútbol salvadoreño

Raúl García, presentador de porteros de selecciones nacionales, está internado en un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde le han diagnosticado un tumor maligno, según confirmó hoy a EL GRÁFICO su esposa, Doris de García.Aunque el momento es duro, muchos ya comenzaron a expresar sus muestras de apoyo y no dudan en colaborar con la recuperación del exportero.Raúl García fue una gran figura del fútbol salvadoreño en las décadas de los 80 y 90. Antes de su retiro como jugador, dejó impreso su nombre en el recuerdo de muchos tras defender las camisetas de equipos como el Águila, y también de la selección nacional.Su trayectoria le abrió paso como preparador de arqueros en la selección mayor y recientemente de la sub-20.Sus inicios como futbolista se remontan al oratorio del Instituto Técnico Ricaldone, donde practicó el fútbol.Raúl García, “el Supermán”, el eterno portero no sólo del Águila sino también de la selección, saltó al profesionalismo en el equipo de la Universidad de El Salvador (UES). Estuvo en la reserva en 1980 y un año después subió a la mayor, en donde militó con el mismo equipo hasta 1986.“Durante la semana estudiaba pero al mismo tiempo estaba pendiente de que llegara el domingo para jugar el partido de la semana. Era algo que me emocionaba y me daba los motivos para pensar en ser futbolista de aquí en adelante. No me quitaba eso de la cabeza por nada del mundo”, comentó García en una entrevista con EL GRÁFICO.Sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) quedaron suspendidos cuando se le presentó la oportunidad de jugar con el Águila. Con el cuadro negronaranja inició en 1987 y allí se retiró en 1999.Durante ese mismo período también vistió de azul y fue parte del grupo de las eliminatorias mundialistas hacia Francia 1998, de donde se rescata una de sus mejores actuaciones en el partido contra Costa Rica, debido a sus impresionantes tapadas.Raúl también estuvo en las eliminatorias de 1986, 1990 y 1994. Era el portero titular inamovible de esas selecciones.“Superman” es considerado el último gran caudillo aguilucho. Ganó dos títulos con el equipo migueleño en 1988 y 1999. Un portero frío para encarar al rival y con arrojo para arriesgar el físico.Su transición de jugadora a técnico no fue fácil, porque llegar a ser técnico nunca fue una apuesta.“Me di cuenta de que entendía las ideas y podía desarrollarlas”, dijo. Así se inició como entrenador en 2000 y desde entonces ha trabajado con las nuevas generaciones de porteros de selección nacional.Ahora "el Pichi" se prepara para enfrentar el partido más importante de su vida, pero su fortaleza en sin duda su mejor arma.