El mensaje de Gerson Mayén para la selección salvadoreña

Gerson Mayén, volante del Cafetaleros de la segunda división de México, mandó buenas vibras a la selección mayor de El Salvador, que esta tarde (3:00 p.m. hora salvadoreña), enfrenta a Canadá, en Houston.

"Les deseo la mejor de las suertes. Espero que saquen un buen resultado ante Canadá. Espero que la gente vaya a apoyar y que saquemos un buen resultado", apuntó Mayén en plática con EL GRÁFICO, desde Tapachula, México.

El seleccionador Eduardo Lara optó por dejar a Mayén en su equipo y desistir de ocuparlo para el juego de esta tarde debido a que el ex jugador del Santa Tecla apenas está ganándose la titularidad con los cafetaleros. Ya suma dos partidos al hilo en la cancha. "El técnico Lara me llamó, pero le dije que iba jugando con mi equipo, me dijo que estaba bien. Incluso, el equipo no me dejó ir. Por eso es que no fui a Houston", explicó Mayén.

"Me alegra por Gerson, que tenga minutos. Llamarlo ahora,sería hacerle un daño al jugador", indicó Lara.

Mayén aseguró que extraña la selección y que esta tarde estará pendiente del trabajo de su equipo. "Hicimos una buena Copa Oro. Uno llega más motivado a estos partidos. Cualquiera quiere estar en la selección en estos momentos. Los voy a apoyar desde casa. Me tocará verlo por televisión", reveló.