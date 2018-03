El jugador que viajó 6 mil kilómetros para estar con El Salvador

Dennis Pineda ya se unió al trabajo y es la principal novedad en la selección previo al amistoso contra Curazao. Vía I. Hernández. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Mar 21, 2017 at 5:16pm PDT

El delantero del Santa Clara de Portugal, Denis Pineda, viajó por más de un día desde Europa para incorporarse a la selección de El Salvador y disputar el partido amistoso ante Curazao.Pineda fue el último en sumarse al grupo, pero cuenta con la confianza del cuerpo técnico. Recorrió más de 6 mil kilómetros con la fe puesta en contar con minutos y ganarse un puesto para la Copa Oro.Bastante pesado, fueron muchas horas, pero ya a la disposición de lo que el cuerpo técnico quiera y diga. Estoy cansado pero dispuesto a recuperarme.Ayer (lunes) por la mañana, (fueron) casi dos días de viaje, con escala en Lisboa (Portugal), Amsterdam (Holanda) y luego Curazao (llegó a la isla el martes pasadas las 2:30 de la tarde).Pero me siento dispuesto a sumar minutos para que el esfuerzo valga la pena.La idea es aportar a la selección, hacer bien las cosas, darle importancia debida a estos partidos; considero que serán unos grandes encuentros.Muy bien, he tenido minutos en mi equipo, eso me ha caído bien, lo importante es que debo aportar lo que he aprendido en Portugal.A diferencia del pasado, en esta oportunidad la selección tendrá actividad en fechas FIFA.Es importantísimo, los partidos nos vendrán bien de cara la Copa Oro, serán buenos partidos.Los jugadores sabemos lo mucho que nos jugamos en estos partidos amistosos, son juegos determinantes, para demostrar al míster lo que podemos hacer los jugadores y que vaya viendo con los que puede contar.Muy bien, sumo minutos, el equipo suma y peleamos por subir de división, eso es importante para un nivel de país. Estamos en la lucha con objetivos trazados con el equipo, pero también con los trazados con la selección. Las cosas se dan como quería, hubo una etapa donde no estuve tan bien, pero ya me recuperé, me siento bien físicamente, rápido, ágil que son mis características y ahora quiero ponerlo en práctica con la selección.