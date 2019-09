El día que Denis Pineda debutó con la selección nacional 

De promesa a realidad para el fútbol salvadoreño. Denis Orlando Pineda ha ido en ascenso. Es actualmente el jugador que juega en una de las cinco mejores ligas europeas, Portugal.

Regresó a la Selección para esta Liga de Naciones, luego de ausentarse en los 8 partidos del año (Copa Oro, fase clasificatoria de Liga de Naciones y amistosos).

El extremo izquierdo de 24 años, jugador de CD Santa Clara, vuelve a enfrentar a República Dominicana, un rival con la que hizo su debut internacional con Selección Mayor de El Salvador.

El entrenador que creyó en él fue el español Albert Roca para el amistoso contra los dominicanos el 30 de agosto de 2014, un partido disputado en el estadio Cuscatlán. Su carta de presentación fue anotar 4 goles en la clasificación Uncaf U20.

Ingresó al minuto 62' por Efraín Burgos Jr cuando el partido ya estaba con el parcial 2-0. En sus primeros minutos demostró ser un jugador diferente, encarador, con mayor velocidad que sus compañeros pero debía mejorar en la labor de recuperación y pulcritud en el traslado del balón. Era parte de la novatez de un jugador que estaba formándose en la Liga Premier de México por esa época co Tigres UANL II.

En esa Selección coincidió con compañeros que siguen vigentes en Selección (Henry Hernández, Alexander Mendoza, Narciso Orellana, Óscar Cerén y Marvin Monterroza). Otros en cambio no están ya (Mílton Molina, Henry Romero, Alexander Larín, Ibsen Castro, Raúl Renderos, Kevin Santamaría, Burgos Jr, Jonathan Águila, Romel Mejía). Aunque por lesión no pudo atender la convocatoria Santos Ortiz y Juan Barahona no ha retornado desde que se incorporó a la USL.

Pineda ya suma a la fecha 23 partidos internacionales. Sus tres goles han sido en juegos amistosos, dos a Honduras y uno ante Canadá. Incluso ya aportó 1 asistencia y fue en el debut de El Salvador en fase clasificatoria de Liga de Naciones contra Montserrat en septiembre de 2018.

Su polivalencia le permite ser un jugador confiable en el campo. Su puesto natural es de extremo izquierdo pero en Selección ya ha jugado de extremo derecho y hasta centrodelantero.