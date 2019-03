El defensor de Jamaicano reacionó después del autogol ante El Salvador

Su gol en propia portería le dio vida a El Salvador. El zaguero Damion Lowe, quien milita en IK Start de Suecia, se desahogó en redes sociales, tras la derrota y la acción que maquilló mejor el resultado para el equipo nacional.

Mientras hacía escala en el Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, Lowe posteó en su cuenta de Instagram un mensaje de reflexión: ''Tu vives, tu aprendes''.

Lowe es parte de la nueva generación de futbolistas jamaicanos. Tras su debut en 2017 ya suma 14 participaciones con el equipo mayor de su país, siendo titular en los cuatro partidos de eliminatoria en la Liga de Naciones.

Por otra parte, el revés de Jamaica en el Cuscatlán no tuvo eco en las ediciones digitales de los tres principales medios escritos: Gleaner, Star y The Observer. Al menos, hasta el domingo al mediodía las noticias respecto al partido eran sólo las previas. No hay crónica ni reacciones de sus protagonistas.