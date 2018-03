El Salvador venció al Olimpia de Honduras

La selección salvadoreña solventó con un triunfo el juego amistoso ante el Olimpia de Honduras, juego de preparación de cara al inicio de la Copa Oro 2017, que se disputará en julio. El único gol del encuentro llevó la firma de Efraín Burgos, quien soltó un zapatazo al borde del área, que dejó sin opciones al portero catracho.



Los cuscatlecos saltaron al campo con ansias de gol y trataron de controlar el esférico desde el arranque del encuentro, pero los catrachos supieron mantener el orden defensivo y eso evitó una goleada de la escuadra azul y blanco.



Baja grave durante el partido: "Gerson Mayén salió lesionado".



Sobre el minuto 25llegó el golazó de Efraín Burgos Junior, quien recibió un pase Denis Pineda y sin dudarlo remató a puerta.



Pese a tener las mejores opciones de gol en el primer tiempo, el equipo salvadoreño no ha tenido la tranquilidad para materializar las ocasiones generadas, principalmente en las piernas de Rodolfo Zelaya y el mismo Efraín Burgos.



SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron modificaciones y la intensidad del juego vino a menos.



Los hondureños adelantaron filas y se toparon con una marca constante en el mediocampo, que no dio mucho espacios a los creativos catrachos para generar peligro sobre la portería defendida por Benji Villalobos, quien llegó por Arroyopara el complemento.



Los salvadoreños no supieron sacar provecho del adelantamiento de filas que hizo el Olimpia, que buscó con insistencia llegar a la igualdad, pero sus llegadas fueron controladas por los defensores cuscatlecos.



Al final, la azul y blanco mantuvo el orden táctico y no puso en riesgo la ventaja en el marcador.





Asi salió El Salvador: Óscar Arroyo; Bryan Tamacas, Iván Mancía, Henry Romero, Juan Barahona; Gerson Mayén, Richard Menjívar, Darwin Cerén, Denis Pineda; Efraín Burgos y Rodolfo Zelaya.



Así sale el Olimpia: Walter García; Alexader López, Kevin Álvarez, Elmer Güity, Elvin Casildo; Gerson Rodas, Óscar Salas, Luis Garrido, Gerson Argueta; Carlo Costly, Jesús Canales.



