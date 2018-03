El Salvador venció a Canadá con gol de Dennis Pineda

Simon Thomas right to work in the second half, knocks the shot over. #CanMNT pic.twitter.com/coQsRLRQJh — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 8 de octubre de 2017

El gol de Dennis Pineda. El Salvador vence 1-0 a Canadá. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 8, 2017 at 3:58pm PDT

La selección mayor de El Salvador venció por la mínima a Canadá en el estadio BBVA Compass de Houston, Estados Unidos, en un partido amistoso que dejó muy buenas sensaciones para la azul y blanco, más allá del gol de Denis Pineda.La actuación del combinado cuscatleco en suelo norteamericano dejó muchas cosas que resaltar. Arturo Álvarez lució el gafete de capitán de la selección y puso una buena dosis de espectáculo, demostrando que es el jugador que pone la diferencia en este grupo. También quedó para los registros el debut de Ronald Alexis Cerritos, que con 17 años se convirtió en el segundo jugador más joven en estrenarse con el combinado mayor.El técnico del combinado salvadoreño, el colombiano Eduardo Lara, llevó a Estados Unidos un grupo donde los jugadores que militan en el extranjero eran mayoría, debido a las dificultades para convocar a jugadores de la primera división cuscatleca. Pero eso no afectó tanto el rendimiento como se esperaba, pues salvo algún par de jugadores que todavía no aportan lo esperado, el resto si mostró conjunción y se adaptó a la idea.Lara ocupó el siguiente once titular: Derby Carrillo, en la portería; Bryan Tamacas, Iván Mancía, Roberto Domínguez y Alexánder Larín, en defensa; Denis Pineda, Richard Menjívar, Jaime Ales en la volantía, con Arturo Álvarez como enganche; más Efraín Burgos y Nelson Bonilla adelante, aunque Bonilla como "9" nato.Canadá salió con este once titular a la cancha del BBVA Compass de Houston:El Salvador arrancó teniendo la pelota y con un planteamiento 4-2-3-1 en la cancha, que le permitía poblar muy bien el mediocampo y recuperar rápido el balón.Richard Menjívar y Efraín Burgos hacían el papel de la contención, aunque era "el Chirolón" quien procuraba más la salida, buscando a Arturo Álvarez, tirado por la derecha, o Denis Pineda, por la izquierda.Jaime Alas funguía como "10" y era el pívot en el que todos trataban de apoyarse antes de que la pelota le llegara a Nelson Bonilla, único delantero en punta en la idea de Eduardo Lara.Pero una vez pasaron los primeros 15 minutos, Canadá se asentó en el campo y comenzó a generar presión alta. A eso se sumaron muchas imprecisiones en los pases y la azul se quedó esperando que uno de sus contragolpes surtiera efecto.Por suerte para Lara y sus muchachos Canadá tampoco estuvo muy certero. Creo jugadas de peligro pero no pudo convertirlas en gol. El Salvador intentó la salida muchas veces con Arturo Álvarez, que hizo buenas jugadas, pero no logró que uno de sus compañeros las aprovechara.El primer tiempo se diluyó con pocas chances para ambas selecciones y unos 45 minutos que por rato resultaron aburridos.Lara tenía que decidir qué piezas ocupar en la segunda parte para refrescar su idea. Muchos esperan el debut de Ronald Cerritos Jr, un delantero de 17 años que alcanzaría una marca histórica y se metió en un selecto club de jugadores que debutaron con el combinado mayor antes de alcanzar la mayoría de edad.Pero el entrenador de los salvadoreños decidió mantener su once y logró que los suyos ejercieran un ritmo más intenso. Jaime Alas tuvo la primera jugada de peligro recién volvieron de los camerino cuando sacó un tiro violento desde el borde izquierdo del área, pero el portero Thomas atajó.Luego fue Nelson Bonilla el que estuvo cerca de anota, pero su disparo pasó ligeramente desviado de la cabaña canadiense.En el campo Arturo Álvarez seguí poniendo la cuota de magia y espectáculo, mientras que Jaime Alas comenzó a vernirse abajo y Lara decidió cambiarlo al minuto 60 para probar con la explosividad de Dustin Corea.Fue más insistente la selección cuscatleca y encontró un merecido premio al minuto 74 del partido.Irving Herrera, que recién había ingresado, o llegó a un centro desde la izquierda de Alexánder Larín, pero detrás de él y en el segundo palo apareció Dennis Pineda, quien sí logró conectar con el esférico y lo puso pegado al poste donde no pudo llegar Thomas.La diana era merecida para una azul y blanco que había generado más peligro en el segundo tiempo.Lara movió después sus piezas para oxigenar y probar a los jugadores que quería observar. Sacó a Pineda para meter a Andrés Flores. En la cancha, Arturo Álvarez dejó de estar tan pegado a la banda y comenzó a flotar como enganche, lo cual hizo ver muy bien a la zona creativa cuscatleca.Canadá también hizo varios cambios pero nunca logró llevar verdadero peligro sobre la meta e Derby Carrillo, que fue muy poco exigido.Sobre los 88 minutos Lara decidió meter a Cerritos para hacer historia y aunque tocó un par de pelotas no pudo disparar a marco, aunque sin duda la fecha no podrá olvidarla.Aunque el triunfo se da en un partido amistoso, el resultado servirá para tomar confianza y para sumar puntos importantes que permitirán escalar en el ránking FIFA.El partido de esta tarde en suelo estadounidense no se pasó por televisión, pero hubo transmisión en línea que te compartimos acá: