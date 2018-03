El Salvador venció a Belice y suma su primer triunfo en Copa Centroamericana

El Salvador logró una victoria cómoda ante Belice. Fue un 3-1 que supo a poco, pues la azul y blanco volvió a tener control del partido, esta vez total, pero falló siempre a la hora de definir y perdonó a un rival que pudo salir del campo goleado.Pese a tener la sensación de que se pudo lograr más, la victoria sirve para que El Salvador logre su primer triunfo en esta Copa Centroamericana de UNCAF y llegue a su partido del viernes, ante Panamá (el local), con cuatro puntos.En el once titular de El Salvador hubo dos novedades. La primera fue la aparición de Andrés "el Ruso" Flores como titular y como capitán. La segunda fue Juan Barahona como lateral izquierdo.Además, Nelson Bonilla salió como único delantero nato y buscó romper una larga racha sin celebrar goles con la azul, además de callar las críticas acumuladas en los partidos anteriores.Y fue Bonilla quien precisamente tuvo las primeras opciones claras de gol. Como era de esperarse, el combinado cuscatleco arrancó como dominador absoluto y Gerson Mayén, ubicado como enganche, generaba el fútbol ofensivo. Una combinación suya con Bonilla acabó en un tiro que se fue desviado por muy poco de la meta beliceña, al minuto 5.Pero la presión salvadoreña sobre la meta que defendía Wilson West se mantuvo y al minuto 15 se juntaron tres jugadores del Santa Tecla para marcar el primer gol de El Salvador.Bryan Tamacas ganó línea de fondo por la punta derecha y sobre lo último alcanzó a enviar un centro pasado al área; el lateral izquierdo Juan Barahona llego y cabeceó, pero no buscó a meta, sino que generó un nuevo centro y encontró a Gerson Mayén, quien le ganó el salto a su defensor y metió el 1-0.El gol de Mayén abrió la Caja de Pandora, porque antes del minuto 25 el partido ya estaría resuelto.La segunda diana llegó al minuto 19, con un zurdazo de Juan Barahona. El lateral izquierdo recibió un balón dentro del área y definió colocado al segundo poste.Desconcertados, los beliceños apenas se reponían del segundo cuando les cayó el tercero. Al 22', en un tiro de esquina, Henry Romero se incoporó, anticipó a su marcador y sacó un potente testarazo que se convirtió en el 3-0.La paliza en el primer tiempo pudo ser más grande, pero a Darwin Cerén se le anuló un gol por estar en fuera de lugar, y Nelson Bonillla... él sigue peleado con el gol y cerca del minuto 35 falló una ocasión clarísima frente a la portería, enviando por arriba la pelota.Y de tanto perdonar, Belice encontró un poco de esperanza antes de irse al descanso. Deon McCaulay recibió una pelota entre los defensores cuscatlecos, llegó al área, se sacó el achique de Benji Villalobos y con maestría definió para poner el 3-1. Es apenas el sexto gol de los beliceños en la serie histórica ante El Salvador El gol llegó justo después que Eduardo Lara sacó a Roberto Domínguez, por molestias físicas, y entró Iván Mancía para suplirlo en el centro de la defensa.Este es el video donde están todos los goles del primer tiempo. También podés seguir las incidencias en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram):El complemento del partido arrancó con el mismo dominio para El Salvador. Las jugadas de peligro las ponía el combinado azul y blanco, pero faltaba frialdad en los hombres de ataque para sellar la goleada.Las opciones de gol se fueron diluyendo a medida avanzó el partido. Por eso Eduardo Lara entendió que tenía que refrescar su mediacancha y seguir machucando al rival, pues el 3-1 parecía poco para todas las opciones creadas.La segunda opción de cambio en la azul fue Pablo Punyed, jugador del IBV de Islandia, quien llegó para tomar el puesto de Gerson Mayén, quien tuvo un buen primer tiempo.Mientras el partido se desarrolla, estas son algunas de las mejores imágenes que puedes ver en nuestra Fanpage:Aún con la llegada de Punyed, Lara no estaba del todo satisfecho y al minuto 71 envió su tercer y último cambio. No estaba dispuesto a dar concesiones ni a tener misericordia, así que mando al volante creativo Hérbert Sosa, en lugar de Andrés "el Ruso" Flores. El gafete de capitán entonces pasó a Darwin Cerén.Punyed pudo haber marcado el cuarto gol para los salvadoreños al 84', pero su disparo solo pasó muy cerca de la portería de West, sin inflar las redes.Los últimos minutos se jugaron a un ritmo más lento. El Salvador se conformó con el 3-1 y Belice nunca generó opciones reales para empatar y menos para remontar. De hecho, fue un rival débil, pero que salió perdonado por los cuscatlecos.Eduardo Lara no pudo contar para este juego con Rodolfo Zelaya y Alexánder Larín, quienes deben pagar un partido de sanción por la roja ante Honduras, y salió con esta alineación:

Y esta fue la sanción de Belice: