El Salvador tiene problemas para armar equipo ante Canadá

El seleccionador mayor salvadoreño, el colombiano Eduardo Lara, mostró su preocupación esta tarde por el armado de su defensa de cara al juego de este domingo contra Canadá.

La convocatoria de Lara se ha visto condicionada por los equipos de primera división que no quieren prestar a sus jugadores y él ha tenido que recurrir a jugadores del Águila y otros que militan en el extranjero.

"Necesito dos zagueros centrales. No sé lo que vaya a pasar si no pueda armar una defensa que me vaya a dar una garantía para enfrentar este juego de talla internacional. Tengo jugadores acá que tienen problemas de visa estadounidense. Las visas no las otorgo yo ni la FESFUT, sino la Embajada de Estados Unidos. Si esas visas no llegan a salir, no sé qué vamos a hacer", indicó el seleccionador mayor.

Lara insistió en la idea de que quiere ayudar a la selección en medio de esta coyuntura y llamó a un diálogo entre FESFUT y primera división.

Por ahora el estratega no puede llamar a jugadores de primera división, a excepción de elementos del Águila, que desde el vienes puso a disposición sus jugadores para el combinado absoluto.

"Pero sin zagueros centrales es muy difícil, porque los que he traído tienen problema con la visa estadounidense. Yo a este grupo que vino ahora no le puedo decir que ya no lo necesito. Estoy tratando de armar un buen grupo. Necesito dos zagueros centrales", apuntó el estratega colombiano.