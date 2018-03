El Salvador termina sin victorias en el fútbol de Juegos Bolivarianos

La selección sub 17 salvadoreña de fútbol empató hoy con Bolivia por 3-3 y termina el torneo en el último lugar, luego de sumar tres derrotas y un empate.En el debut, ante Colombia, la azul y blanco cayó 0-2; luego, ante Ecuador, perdió por 4-0; y en la penúltima fecha Venezuela le venció por la mínima (0-1).Eso quiere decir que El Salvador finaliza su participación con un punto, tres goles a favor y diez en contra.En los puestos que dan acceso a medallas están Ecuador, quien lidera el grupo con ocho puntos, seguido por Colombia (5) y en tercero Bolivia (4).En la víspera del partido de hoy, el entrenador de la sub 17, el colombiano Diego Pizarro, pidió más colaboración de la FESFUT y de los equipos profesionales para preparar al combinado juvenil. Sin embargo, Pizarro podría no seguir, pues solo fue contratado para este troeno.La natación salvadoreña comenzó el lunes su participación en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, Colombia. En el primer día de acción fue Celina Márquez quien tuvo los mejores resultados al clasificarse a la final de los 100 metros dorso, con tiempo de 1:06:06 minutos.Ya en la final, la salvadoreña se quedó a cinco milésimas de colgarse la medalla de bronce y finalizó en el cuarto lugar de la prueba; mientras que en la jornada de este martes, Márquez fue séptima con tiempo de 2:26:08 minutos en los 200 metros espalda.En vela, Enrique Arathoon quedó sexto luego de disputar seis regatas. Hoy se realizaron las últimas tres en las que el nacional esperaba dar la sorpresa y sumar una medalla más para el país en los Bolivarianos.“Voy en el puesto cuarto, a ocho puntos del segundo, así en las tres regatas que quedan voy a sacar el pechito de El Salvador. El segundo y el tercero están empatados en puntos, así que se van a estar peleando y yo voy a aprovechar que no tengo esa presión. Tengo eso a mi favor y espero aprovecharlo haciendo regatas sólidas”, afirmó el velerista en declaraciones que recoge el Comité Olímpico de El Salvador (COES).En béisbol, la novena salvadoreña no ha conocido el triunfo hasta el momento. En la primera jornada cayó por 5-1 a Venezuela.Hasta hoy por la tarde, El Salvador se ubicaba en la posición nueve del medallero general con 12 preseas, de las cuales tres son de oro (dos en tiro deportivo y una en judo).El tiro deportivo es la disciplina que más preseas ha ganado para el país, en total seis.