El Salvador sumó segunda derrota en Juegos Bolivarianos

La selección masculina sub 17 de El Salvador perdió por 4-0 ante Ecuador y recibió la segunda derrota en el fútbol de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.



Con el resultado, la azul juvenil ocupa el último lugar con dos derrotas seguidas, cero goles a favor y seis en contra.

El combinado juvenil cuscatleco perdió en el debut por 2-0 ante el anfitrión Colombia, el miércoles, y para el segundo juego el técnico Diego Pizarro presentó modificaciones en defensa con el ingreso de Melvin Cruz en el once titular en lugar de Geovanny Águila, quien salió lesionado el miércoles.



En el medio campo, Pizarro también hizo cambios y no apareció Allexon Saravia ni Andy Alas en el cuadro titular y dio oportunidad a Ever Guzmán y Fernando Villalta fue el compañero de fórmula de Ronald Cerritos en la delantera.



Ecuador empató 2-2 contra Venezuela en la jornada inaugural de los Juegos Bolivarianos y llegaba con perfil de rival complicado para este duelo que tuvo como sede el estadio Unidad Bolivariana Bureche.

Tal como sucedió ante Colombia, los primeros minutos de la selección salvadoreña fueron muy destacables, jugando de igua a igual con su par ecuatoriana.



Pero la azul y blanco seguía sin poder traducir sus llegadas de peligro en goles. Fernando Villalta tuvo la más clara en el primer tiempo, pero el portero rival tapó su disparo y el partido se fue 0-0 al descanso.



LLEGARON LOS GOLES

En el segundo tiempo la selección cuscatleca se vino abajo y pagó caro sus descuidos ante una selección de Ecuador que sí fue efectiva.



Al 54' Resbala marcó el 1-0 para los suramericanos y apenas seis minutos más tarde Tofur puso el segundo. Dos golpes consecutivos para el equipo de Diego Pizarro, que veía como la idea táctica se caía con los goles en contra.



Pizarro mandó el primer cambio para los salvadoreños y metió a Lisandro Mejía, pero justo cinco minutos después de hacer el movimiento recibió el tercer golpe.



Al 65' Resbala marcó el 3-0 y Ecuador estaba por comenzar una goleada en la segunda fecha del fútbol masculino de los Juegos Bolivarianos.



Ecuador celebró el cuarto gol por medio de un penalti que cobró de forma efectiva Resabala al minuto 70 y cuando el combinado cuscatleco buscaba el tanto del descuento.



El técnico Diego Pizarro intentó rescatar el partido con el ingreso de Lisandro Mejía, Cristian Gómez y Mauricio Gómez en los últimos 30 minutos de juego, pero el cuadro suramericano mantuvo el orden táctico y no renunció al ataque.



El próximo rival de El Salvador será Venezuela, juego que está programado para el domingo 19 de noviembre.