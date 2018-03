El Salvador sacó la garra y empató ante Honduras

Gol de Honduras. Jairo Puerto marcó al minuto 4 en un contragolpe en el Robert F. Kennedy. El Salvador 0-1 Honduras. #elsalvador #honduras #amistoso #fogueo #washington #robertfkennedy Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 27 de May de 2017 a la(s) 4:29 PDT

La selección mayor de El Salvador logró reponerse de un adverso 2-0 y rescató un empate en el estadio Robert F. Kennedy de Washington en el juego amistoso contra Honduras, que le sirvió de preparación para la próxima Copa Oro.El combinado cuscatleco fue sorprendido muy temprano en el juego al recibir el primer gol al minuto 4 en un contragolpe que inició en un robo de balón a Gerson Mayén y culminó en un disparo raso de Jairo Puerto.La mejor ocasión por el combinado salvadoreño la tuvo Rodolfo Zelaya la minuto 30 en un centro de su compañero Bryan Tamacas desde la derecha, pero "Fito" no conectó bien el balón y en el fondo el portero Donis Escober se lució con una buena tapada.Justo antes de irse al descanso, Honduras puso el 2-0 con la anotación de Rony Martínez con un remate en el área en una acción que comenzó con una mala salida de la zaga cuscatleca y los hondureños no perdonaron.El Salvador descontó al minuto 64 con la anotación de Denis Pineda.Y el empate lo puso Fito Zelaya con un toque de cabeza al minuto 69 para el 2-2.El Salvador no le gana a los catrachos desde la Copa Centroamericana 2014, disputada en Estados Unidos. En ese juego la Azul se impuso por 1-0 con tanto de Richard Menjívar.