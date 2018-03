El Salvador quiere aprovechar el “fantasma del 2012” ante Estados Unidos

Darwin Cerén, capitán de la selección mayor salvadoreña, tiene fresco el recuerdo de haber dejado fuera de competencia a Estados Unidos en el Preolímpico de CONCACAF de 2012, en Kansas.Lo consiguió con un empate (3-3), resultado que necesitaba el equipo cuscatleco para pasar a la siguiente ronda de la competencia. Fue histórico y Cerén quiere que esa gesta inspire a sus compañeros esta noche."Son recuerdos del fútbol que no se le pueden olvidar a uno. Recuerdo perfectamente lo que pasó ese día. Pasaron cosas que te hacen volver a creer. Creo que todos los jugadores que estuvimos ahí disfrutamos lo que pasó. Logramos dejarlos afuera del torneo Preolímpico. Ahora tenemos una nueva oportunidad de demostrar qué tan buenos jugadores somos, qué tan convencidos estamos de lo que queremos conseguir en este torneo. Nos toca de nuevo contra un grande, Estados Unidos. En el fútbol nada está escrito", aseguró Cerén.Aquel 3-3 se dio el 26 de marzo de 2012, en el LP Field de Nashville, en suelo estadounidense. Con ese resultado El Salvador alcanzó 5 puntos y terminó líder del grupo A, mientras que Estados Unidos fue tercero con cuatro, lo cual no le alcanzó para superar a Canadá.De ese partido sobreviven en la selección mayor los jugadores Milton Molina, Alexánder Larín, Richard Menjívar, Edwin Sánchez, Andrés Flores y Darwin Cerén.El volante del San José Terremotos de la MLS admitió que conoce una buena parte del plantel gringo, pues los enfrenta en la liga estadounidense."Creo que siempre va a ser diferente enfrentarlos como equipo que hacerlo con su selección. Pero sí, tenemos una idea más clara del tipo de jugadores que son. Ayuda un poco el hecho de conocerlos, pero no podés estar 100 por ciento seguro de que te van a hacer lo mismo en este partido, que es decisivo. Cada quien estará peleando por avanzar a la siguiente ronda", apuntó.