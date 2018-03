El Salvador en el grupo de la muerte de Juegos Centroamericanos

El director de competencias de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Víctor Estrada, confirmó que la selección sub 21 de El Salvador ha sido ubicada en el grupo A de los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, junto a Costa Rica y Panamá.El plantel cuscatleco, que tiene como base a la última selección sub 20, debutará en el certamen juvenil el 7 de diciembre en la cancha del estadio Nacional de Managua, contra su similar de Panamá.Fue al equipo canalero al que la Azulita eliminó en el torneo eliminatorio de UNCAF para asistir al Premundial de este año, en julio de 2017. Pero después, por sanción de la FIFA a Guatemala, el equipo canalero logró el boleto al eliminatorio de CONCACAF.El segundo juego del equipo cuscatleco, dirigido por el colombiano Eduardo Lara, será el 9 de diciembre. Lo hará ante los ticos, equipo al que venció a domicilio, por 0-1, en el Premundial de CONCACAF de febrero de este año.Las dos mejores selecciones de cada grupo pasarán a semifinales, según el sistema de calendario avalado por UNCAF.Por ahora, el equipo sub 21 no ha tenido ningún fogueo internacional y ha tenido problemas con el préstamo de los jugadores, que en su mayoría juegan para equipos de primera categoría.7 de diciembre, Estadio Nacional de ManaguaEl Salvador vs Panamá, 4:00 de la tarde9 de diciembre, Estadio Nacional de ManaguaEl Salvador vs Costa Rica, 4:00 de la tardeEl SalvadorPanamáCosta RicaHondurasBeliceNicaragua*Guatemala no participará por suspensión de FIFA