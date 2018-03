El Salvador debuta con derrota ante Colombia en Juegos Bolivarianos

Alineación El Salvador Sub18 ante Colombia en su primera presentación de los Juegos Bolivarianos 2017 a las 2:30 hora SLV pic.twitter.com/pBGDOiyr29 — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 15 de noviembre de 2017

MT. Colombia gana 1-0 a El Salvador con gol de Robert Mejia, con una fuerte lluvia en el Estadio Bureche de Santa Marta pic.twitter.com/hlVOf0F6WO — Comité Olímpico ESA (@TeamESA_) 15 de noviembre de 2017

La selección masculina sub 18 de El Salvador debutó esta tarde ante su similar de Colombia, en el fútbol masculino de los Juegos Bolivarianos, y lo hizo con una derrota por 2-0.Los goles de Robert Mejía y Senastián Peñalosa fueron suficientes para que el equipo colombiano consiguiera su primera victoria del torneo y cumpliera con su rol de favorita.Es más, el cuadro cafetero bien pudo terminar el partido con una ventaja más amplia, pero las buenas actuaciones del portero Tomás Romero y la suerte evitaron un marcador más holgado.Este fue el once titular de El Salvador:El referente de la selección que dirige el colombiano Diego Pizarro fue el delantero Ronald Alexis Cerritos, hijo del ex seleccionado nacional Ronald Cerritos y jugador de las reservas del DC United de la MLS. Sin embargo, el espigado atacante pudo hacer muy poco, al no contar con alguien que alimentara el fútbol ofensivo.Pizarro debutó como entrenador de la selección juvenil y en Colombia está auxiliado por Eduardo Lara, que viajó como coordinadores de selecciones.Aquí podés revivir el primer tiempo del partido. Más abajó encontrarás el segundo y las incidencias del partido:La selección colombiana sin duda es la favorita por ser la anfitriona de los juegos, pero el cuerpo técnico de la azul y blanco, de origen colombiano, conoce bien las divisiones inferiores cafeteras y hace que El Salvador se vuelva un rival complicado.Sin embargo, el combinado cuscatleco se complicó muy temprano por la lesión de Giovani Ávila, uno de los dos defensores centrales que mandó Pizarro. Por eso tuvo que quemar su primer cartucho temprano y metió a Melvin Cruz.El partido se mantuvo parejo durante los primeros minutos, pero pasado el minuto 25 el asedio de Colombia sobre la portería de Tomás Romero comenzó a ser más insistente, sobre todo por las puntas.Por eso el cuadro suramericano no tardaría en abrir el marcador y el 1-0 lo puso Robert Mejía, al minuto 34.La jugada del gol nació de un centro desde la derecha que alcanzó a rechazar el portero Romero, pero Mejía, lateral izquierdo del cuadro cafetero, llegó desde atrás, cogió el balón suelto y con un disparo potente y cruzado mandó el balón al fondo de la red.Sobre el final del primer tiempo el partido se complicó por la caída de una fuerte lluvia en el estadio Bureche de Santa Marta.Para ver el segundo tiempo te compartimos este segundo video con la transmisión en vivo desde Colombia:Con el marcador en contra, Pizarro hizo pronto el segundo cambio y al minuto 59 envió a Fernando Villalta por Allexon Saravia, pues el acoso de los colombianos se mantenía.Lo intentó el equipo salvadoreño y mejoró un poco, pero la ocasión más clara, en un contragolpe, fue frenada por un fuera de lugar de Ronald Cerritos.Al no encontrar salidas hacia el marco colombiano, el cuadro azul y blanco comenzó a jugar al límite y dejar huecos en la zona baja, lo cual fue aprovechado por el equipo de casa, que cerca del minuto 65 puso el segundo tanto.El anotador del 2-0 fue Sebastián Peñalosa, que después de una triangulación con sus compañeros sacó un disparo potente desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería que cuidaba Romero.Durante los últimos minutos El Salvador nuevamente intentó descontar, pero no había una conexión entre su mediocampo y su delantera. De hecho, Colombia siguió encimando al cuadro cuscatleco y el partido se desarrolló en gran medida en la mitad de la cancha que le correspondía al cuadro salvadoreño.Ni la entrada de Cristian Gómez hizo que El Salvador descontara en la pizarra. Estuvo más cerca Colombia del tercero y dejó en evidencia que el combinado juvenil cuscatleco tendrá que luchar duro para avanzar de fase en estos juegos.