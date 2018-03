El Salvador clasificó a la siguiente fase de Premundial sub 20

SIN PROCEDENCIA. La selección salvadoreña sub 20 selló su pase a la siguiente fase del Premundial que se disputa en San José, Costa Rica, con un triunfo de 3-1 ante Bermudas.El torneo regional otorgará cuatro cupo al Mundial de la categoría, a disputarse en Corea del Sur. Roberto Domínguez abrió la cuenta para los nacionales, y el triunfo se complementó luego con los goles de Fernando Castillo y Josué Rivera.El equipo salvadoreño tomó la iniciativa en el encuentro y comenzó a generar llegadas por las bandas, mientras que los caribeños se dedicaron a defender, procurando no perder el orden táctico, evitando cometer errores.La presión salvadoreña tuvo respuesta sobre el minuto 21, luego de una llegada por la izquierda terminó en una centralización que cerró el defensor Roberto Domínguez. El defensor se barrió y metió su segundo gol del torneo.Los cuscatlecos no tuvieron la paciencia necesaria para definir a puerta y cerraron el primer tiempo con la ventaja por la mínima.El equipo nacional no cambió la dinámica del primer tiempo y sin mayores complicaciones aumentó la cuenta al minuto 64, por intermedio de Fernando Castillo, a pase de Marvin Marquez.Los caribeños se vieron obligados a adelantar filas, situación que fue aprovechado por los cuscatlecos, que sin dudarlo anotaron el tercer gol por intermedio de Jusué Rivera al 70.Pero Bermudas no se rindió y descontó al 75' por intermedio de Mazhye Burchall.Sin embargo, Bermudas no pudo hacer nada más en el partido y El Salvador enfrentará su último partido del grupo ante Trinidad y Tobago con mayor tranquilidad, aunque con la exigencia de terminar primero.Si no puedes ver los videos de los goles en esta nota desde tu celular, sigue este enlace: " El Salvador 3-1 Bermudas ".Alineación oficial El Salvador v Bermuda | @fesfut_sv

