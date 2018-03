El Salvador baja tres puestos en ránking FIFA; Alemania sigue líder

MADRID, ESPAÑA. Alemania se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA por delante de Brasil y Portugal, mientras que España sube dos posiciones hasta situarse sexta y Suiza entra en el top 10.Alemania aumenta su distancia de puntos frente a Brasil (2º) y se encuentra a 119. Portugal (3º) consigue recortar su distancia frente al conjunto canarinho quedándose a 125 puntos.España (6ª) sube dos puestos en la clasificación situándose por detrás de Bélgica a menos de 100 puntos.Suiza se mete entre las diez mejores, subiendo tres puestos, y saca del top 10 a Perú, que no consiguió rendir al mismo nivel que sus competidores.Italia (14ª), que cayó eliminada por Suecia en la repesca del Mundial de Rusia 2018, se convierte en una de las cuatro selecciones clasificadas entre las veinte primeras que no disputará el mundial junto con Chile, Gales y Holanda.La selección salvadoreña no tuvo acción en la más reciente fecha FIFA y bajó tres puestos, del 97 al 100, mientras que en el área de CONCACAF se mantiene en el puesto 11.En la región, México lidera, mientras que Estados Unidos sigue como la segunda mejor selección del área, en la posición 24, pese a no estar en el Mundial de Rusia 2018.1. Alemania (1.602 puntos)2. Brasil (1.483)3. Portugal (1.358)4. Argentina (1.348)5. Bélgica (1.325)6. España (1.231)7. Polonia (1.209)8. Suiza (1.190)9. Francia (1.183)10. Chile (1.162)13. Colombia (1.078)16. México (1.032)21. Uruguay (924)26. Costa Rica (850)30. Paraguay (812)49. Bolivia (664)52. Venezuela (639)56. Panamá (621)70. Honduras (521)71. Ecuador (508)100. El Salvador (352)106. Nicaragua (315)129. Guatemala (242)162. R. Dominicana (121)165. Puerto Rico (112)170. Cuba (98)