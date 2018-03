El Salvador avanza a cuartos de final de la Copa Oro

La Azul y Blanco logró el objetivo de meterse a la ronda de los mejores ocho de la Copa Oro, como tercer lugar de su grupo, luego del empate de este domingo 1-1 ante su similar de Jamaica ysu próximo oponente será Estados Unidos.



El gol de los nacionales llegó gracias una combinación entre Rubén Marroquín y Nelson Bonilla, quien se internó por sector izquierdo y sacó un tiro colocado al segundo poste del arquero Blake, al 14'. El empate llegó tras un penalti sancionado por una mano no intencional de Narciso Orellana y Darren Mattocks concretó al 63'.



RESUMEN DEL JUEGO

El técnico Eduardo Lara realizó una variante para el encuentro ante los "Reggae Boyz". La novedad fue el lateral izquierdo Rubén Marroquín, quien sentó en el banquillo a Alexánder Larín y así marcó su debut con el combinado cuscatleco. El resto de la zona baja se mantuvo, con una línea de cuatro zagueros.

Este fue el parado táctico jamaicano, con dos puntas, tras probar anteriormente un 4-5-1 ante los aztecas:

¡GOOOOOL de El Salvador! #SLV 1-0 #JAM Nelson Bonilla adelantó a #SLV a los 14 minutos de juego. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 3:26 PDT

En apenas 10 segundos, Romario Williams falló un uno contra uno frente a Derby Carrillo. Pero esa llegada tempranera fue un espejismo ya que El Salvador tomó la batuta en la mayor parte del compromiso. Reaccionó "Fito" Zelaya para servir un balón en el área a Nelson Bonilla pero éste abanicó la pelota. Y Denis Pineda, al 4', se animó a desbordar por sector izquierdo y disparó a las manos del meta caribeño.Al minuto 14 llegó el gol de El Salvador, que estaba jugando con más seguridad que su oponente. "El Polaco" Marroquín corrió de la banda izquierda al interior y asistió al delantero Nelson Bonilla, quien definió con clase ante la salida del arquero rival.Sobre la mediahora, el combinado salvadoreño se mantuvo en ventaja y con una leve superioridad en control del esféricopese a que por momentos se sintó una mayor presión de los "Reggae Boyz".Rodolfo Zelaya se animó con un disparo, casi sin ángulo, luego de un desconcierto en la zaga caribeña, pero se fue lejos del poste de Blake. Sobre los 35 minutos, los hombres de Eduardo Lara intentaban generar más presencia en el sector defensivo jamaiquino, pero al contrario, una falta al borde del área nacional dio la chance a Romario Williams de probar a balón parado, pero su disparo se fue desviado.A los 38', Derby Carrillo le sacó un tiro raso y ajustado a Williams. Sobre el final de la primera parte, el cancerbero criollo atajó un nuevo intento, esta vez de Alvas Powell. Los jamaiquinos cerraron con un poco más de llegada.Al arranque de la segunda mitad, Williams se llevó la amarilla por una dura entrada sobre Tamacas. La primera cartulina que mostró Jair Marrufo, de arbitraje deficiente y que dejó a Jamaica cometer entradas fuertes.Al 59', Zelaya tuvo el segundo, pero Andre Blake sacó a relucir sus reflejos y le tapó el tiro que llevaba dirección al palo izquierdo. El mismo "Fito" reclamó después un posible penalti por un agarrón contra él en el área caribeña.Darren Mattocks empató para los jamaicanos, al 63', luego de que se sancionara una mano no intencional, pero clara, de Narciso Orellana, y penalti para los "Reggae Boyz". Carillo adivinó la trayectoria del tiro pero no pudo sacarla.Ingresó a la cancha Óscar Cerén, sobre los 70 minutos de juego. Se fue Mayén, de partido discreto. Y al 80', Richard Menjívar, volante central, sustituyó a Nelson Bonilla, el goleador. Las variantes no generaron diferencia en el marcador.Restaban cuatro minutos y el juego se quedó estancado, pero con una selección nacional más encaradora. Harold Alas sustituyó a Narciso Orellana, de buen juego. Y Jamaica se conformó con el empate, tocando abajo sobre los 90 minutos.El Salvador, en tanto, logró el objetivo de avanzar de ronda -algo que consigue apenas por quinta vez en su historia en Copa Oro- pero enfrentará el próximo miércoles a una de las favoritas, la selección estadounidense. Esto ya que la Azul finalizó tercera del sector C, detrás de México y su rival de este domingo, Jamaica.