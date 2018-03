El Salvador arranca su preparación para la Copa Centroamericana

La selección nacional mayor volvió hoy a sus trabajos de preparación de cara a la Copa Centroamericana de UNCAF, que se disputará en Panamá del 13 al 22 de este mes. Ahí el equipo nacional buscara una de las cuatro plazas para Copa Oro, que se realizará en julio de este año en Estados Unidos.La novedad en el equipo nacional ha sido el regreso de Rodolfo Zelaya, luego de haber pagado un año de sanción por el tema de amaño de partidos y de varios meses de ausencia por lo polémica que resultaba su convocatoria.Lara dejó en claro, antes de partir a Colombia para sus vacaciones, que tenía plena libertad para llamar a cualquier jugador y por eso incluyó a Zelaya."En ningún momento ha habido alguna objeción de los directivos de la FESFUT para llamar a algún jugador a la selección. Los jugadores están disponibles para que nosotros valoremos. Todos los jugadores que están ahora en el fútbol de El Salvador y afuera están disponibles para la selección. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema en ese campo. De parte de la FESFUT no hay vetos para llamar jugadores. Soy yo quien debe tomar la determinación. Lógicamente que para selección tienen que llegar los mejores jugadores. Lo único que quiero es que el fútbol de El Salvador salga adelante", había indicado el estratega en plática con EL GRÁFICO.Hugo Carrillo, dirigente de la FESFUT, confirmó a EL GRÁFICO que no habrá fogueos internacionales antes de la Copa Centroamericana.Sin embargo, Lara ha planteado la opción de jugar contra equipos nacionales, de primera división, o contra la selección nacional sub 20.Así se desarrolló la práctica: