“El Mágico” Merino rescató empate para Selecta

La selección de fútbol de amputados de El Salvador, empató 1-1 ante su similar de Costa Rica, en el marco de la primera fecha de la edición de la Copa Centroamericana de fútbol para amputados UNCAFA, que se disputa en la ciudad de Cartago desde ayer hasta el próximo 28 de julio.

Los ticos comenzaron mejor el partido y se pusieron en ventaja con tanto de Jhon Gómez al minuto 10, pero el representativo cuscatleco no bajó la guardia hasta empatar el partido, al 20', con tanto de Mauricio “el Mágico” Merino.

Los anfitriones y cuscatlecos no se hicieron daño en el complemento y se conformaron con sumar un punto en la tabla de posiciones que completa Honduras y Panamá.

Tras los actos protocolarios en el Polideportivo de Cartago, Panamá se impuso 2-1 ante Honduras en el partido preliminar. Los panameños son líderes con tres unidades.

El Salvador se mide este viernes en la segunda fecha del torneo regional ante Panamá (10:00 am) y Costa Rica enfrenta a Honduras. La última jornada se disputará sábado: El Salvador enfrenta a Honduras (10:00 am) y cierra la jornada Costa Rica ante Panamá.



Los dos equipos con más puntos pasan directamente a la final que se jugará el próximo domingo a la 1:45 de la tarde, el tercer lugar lo disputarán los últimos dos equipos del único grupo, ese mismo día a las 11:00 am.



HISTÓRICA

La selección de El Salvador, que ha participado ocho veces en Mundiales de esta modalidad y que ha sido campeona en las ediciones de 1987, 1988 y 1989 y luego lograron también un subcampeonato del mundo, ya trabaja enfocada en el cónclave.



En la edición 2014, disputada en Culiacán, México, el combinado cuscatleco cayó en el debut ante Argentina 3-0, mientras que en la segunda fecha derrotaron 5-1 a Francia y alcanzaron la clasificación en la tercera ronda tras imponerse 6-3 a Colombia. Firmó boleto a los octavos, donde el 4 de diciembre de ese año cayó por goleada 10-1 ante Rusia (campeón).

Los cuscatlecos suman tres títulos mundiales en la historia y llegan a la cita mundialista tras coronarse campeones en la Copa Centroamericana realizada a finales de 2017 en El Salvador.