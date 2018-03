El INDES no aprobó aumento de presupuesto a la FESFUT

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) no tendrá aumento en su asignación presupuestaria para 2017 y según reveló Jorge Pérez Quezada, presidente del INDES, el ente rector del fútbol nacional tiene aprobado $550 mil dólares que fueron los mismos del año pasado.Quezada dijo que la posibilidad de alguna ayuda adicional no estaba cerrada, pero advirtió que estaría condicionada a un proyecto y recordó la necesidad de crear una liga nacional de fútbol playa.“Ellos solicitaron más, pero la parte técnica nuestra dijo que no procedía. Una ayuda se podría considerar, pero hemos venido insistiendo con la Federación sobre la creación de una liga de fútbol playa, nosotros como INDES tenemos una liga fuerte estudiantil y reunimos en la Barra de Santiago unos 30 equipos, es igual en Metalío”, dijo el funcionario.La FESFUT mantiene este monto desde 2015 luego que el INDES le redujera su asignación al bajarle de $1.7 millones a $550 mil.El funcionario mencionó que la creación de la liga es un punto del que ya han hablado con la FESFUT. “Jugadores hay y hemos hablado con la Federación en la necesidad de crear canteras menores de fútbol playa, solo hay competencia mayores, pero no hay competencia sub-18 y sub-20 ”.Sobre el tema, Luis Ernesto Pérez, secretario de la FESFUT expresó que habían solicitado $1.2 millones. "Ellos (INDES) no aceptaron varias cosas como el pago de transporte a los selccionados, gastos de bolsillo de los jugadores y una parte de combustible. De esos $550 mil, $302 mil serán para desarrollo deportivo y solo fútbol playa cuesta $400 mil", explicó Pérez.En la asignación presupuestaria del instituto de este año ninguna de las federaciones deportivas afiliadas al INDES tendrá aumento, solo el Comité Paralímpico de El Salvador (COPESA) que pasó de recibir $10 mil a $80 mil.