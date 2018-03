El Cosmos destaca participación de salvadoreños en Copa Oro

El Cosmos de Nueva York, equipo de la segunda división de Estados Unidos (NASL) y en el cual militan tres seleccionados nacionales, destacó este miércoles la participación de sus jugadores en la Copa Oro con la azul y blanco.Andrés Flores, Richard Menjívar e Irvin Herrera, "el tridente salvadoreño del NY Cosmos", fueron parte de la convocatoria de Eduardo Lara, aunque Herrera ya no pudo jugar debido a una lesión en las fechas más cercanas a la competencia.Los dos nacionales que sí jugaron el certamen, Flores y Menjívar, hablaron con la página web del club cósmico y destacaron los logros tras la copa.El "Ruso" afirmó que el certamen de CONCACAF "fue muy bueno para nosotros porque nos obligó a unirnos y a trabajar duro para tratar de obtener un buen resultado como equipo, a pesar de que tuvimos bastante mala suerte contra la selección de Estados Unidos".Menjívar, volante de marca, comentó que jugar con la camiseta de la selección es "una experiencia maravillosa, no solo hubo multitudes y campos de juego sobresalientes, sino que hay algo acerca de representar a tu país que realmente hace todo especial".La web del equipo neoyorquino subrayó el hecho de que la azul llegó a la ronda de cuartos de final, a donde chocó con Estados Unidos. Sobre esa exigencia se pronunció Menjívar."Creo que los estándares en este tipo de nivel son más altos, así que tienes que trabajar aún más para tomar las decisiones correctas", valoró el salvadoreño.El atacante Irvin Herrera, quien por lesión se perdió la competencia regional, ya se entrena con el Cosmos, y así lo indicó en sus redes sociales con un mensaje, acompañado de una imagen suya realizando ejercicios."¡Gracias a Dios, ya de regreso a lo que más me gusta!", escribió a sus fanáticos el exatacante del Santa Tecla.El club, por otro lado, abrirá la temporada de Otoño de la NASL ante el Miami FC -vigente campeón de la etapa de Primavera-, en un partido a realizarse este sábado.Para ello, ya contará con el venezolano Juan Arango, que figuró con los verdiazules en 2016 y volvió al club, tras un paso por el Zulia FC de su país.