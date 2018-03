Efraín Burgos tuvo su debut con El Salvador en Copa Oro

Efraín Burgos Junior debutó con la selección de El Salvador en la Copa Oro, con su ingreso a la cancha al minuto 83, en el marco del triunfo de este jueves por 2-0 sobre Curazao, en la fecha dos del grupo C.

El volante ofensivo del Reno 1868 FC no participó en la primera fecha, durante la derrota por 3-1 ante México, pero sí tuvo minutos al ingresar de cambio por Denis Pineda en el encuentro con los curazoleños.

En total jugó siete minutos, pero son el incentivo para saber que el seleccionador Eduardo Lara cuenta con él en esta competición.

Su equipo, el Reno, ocupó sus redes sociales para manifestar su apoyo al enganche nacional luego de sus primeros toques de balón en la competencia.



So proud of our guy @juniorburgos10 in his @GoldCup debut for @LaSelecta_SLV! Blue looks good on you Junior!#UnityLoyalty1868 pic.twitter.com/jJxAcy57xc