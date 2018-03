Edwin Sánchez fue la sorpresa en el entreno de la selección mayor

Por la mente de Edwin "el Inter" Sánchez nunca pasó regresar a una convocatoria de selección mayor de fútbol, pese a que siempre trabajó por mantenerse vigente en la primera divisón. Hoy eso se ha hecho realidad.

"El Inter" pensaba más en trabajar para reponerse de los altibajos sufridos por los descensos con Atlético Marte, en el Clausura 2016, y UES, en el Clausura 2017. Tenía previsto recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores "10" de El Salvador en sus tiempos de seleccionado juvenil.

Pero el destino del fútbol fue benevolente con su carrera esta campaña y le abrió nuevas puertas en la azul, después de cinco años de ausencia. Sánchez regresó hoy a una convocatoria de selección nacional y aseguró sentirse dispuesto a esforzarse al máximo para recuperar el brillo en el combinado mayor.

"Vengo dispuesto a tirarme de cabeza si es necesario por un cupo de la selección. Estoy agradecido con los compañeros y con el cuerpo técnico que me da la oportunidad de venir estos días a esta nueva oportunidad. Agradecido con mi familia que siempre está con uno", resumió "el Inter".

Sánchez comentó se enteró de su convocatoria al cuadro dirigido por Eduardo Lara a través de los medios de comunicación. Fue una noticia sorpresiva que disfrutó con sus seres queridos.

"En un momento que estaba en mi casa con mi familia, veo en los medios que está la convocatoria. Me quedé sorprendido y le di gracias a Dios porque ahora toca trabajar", contó el creativo cuscatleco.

SU OBJETIVO

"El Inter" sostuvo que en su retorno a la azul se esforzará por convercer al cuerpo técnico, a fin de colarse en la convocatoria que disputará la Copa Oro 2017 en julio.

“Estoy con la misma ilusión que cuando vine la primera vez. Contento y voy a luchar por ganarme un puesto”, manifestó Sánchez.

Un aspecto que le da confianza es que esta temporada también tendrá la chance jugar en un equipo de tradición como el Águila, en Liga de Campeones de CONCACAF y el Apertura 2017.

“Yo creo que este año se me han dado las cosas más importantes que he tenido. Es una bendición que he recibido de Dios y hay que tratar de aprovechar ahora que tengo está oportunidad”, concluyó “el Inter”.