Eduardo Lara ya tiene referencias de Curazao

El técnico de la selección salvadoreña, Eduardo Lara, habló sobre lo que ha podido recabar sobre Curazao, su rival de turno este jueves, por la segunda fecha del grupo C en Copa Oro."Ya estamos enfocados en lo que viene frente a Curazao. Estamos analizando, mirando todo lo que esté a nuestro alcance. Ese juego amistoso que disputamos contra ellos en marzo de este año (1-1) nos deja una base de lo que ellos tienen, de lo que han mostrado. Luego lo vimos ante Jamaica en San Diego. A partir de eso hemos sacado todas las conclusiones", apuntó Lara.Lara habló sobre el trabajo hecho por Narciso Orellana y Bryan Tamacas, específicamente, ante México."La labor de ambos jugadores me dice que no estamos equivocados, que son dos muy buenos jugadores. Narciso era de los de menos experiencia para la Copa, pero hizo un buen juego contra México. Me gustó mucho el trabajo que hizo. Desde que lo empezamos a seguir me di cuenta del potencial que tenía", apuntó el seleccionador mayor.