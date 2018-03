Eduardo Lara, técnico de El Salvador: “No estamos para ponernos a elegir rivales”

La selección mayor salvadoreña, eliminada del camino al Mundial de Rusia 2018, tendrá partidos de fogueo en el periodo FIFA de finales de marzo próximo, pero serían ante equipos profesionales y no ante selecciones.De acuerdo con Hugo Carrillo, directivo de la FESFUT, el primer partido será ante el Olimpia de Honduras en Houston (insertar link de la nota de ayer) y para el segundo se busca a un equipo de la MLS o de la liga mexicana.Sobre estos compromisos, el seleccionador mayor, Eduardo Lara, no pone peros, al contrario, ve con buejos ojos el tener la oportunidad de foguear a la azul, de cara a la Copa Oro de julio de 2017."Difícilmente las selecciones puedan aparecer en estas fechas FIFA, porque en Suramérica y CONCACAF están en la eliminatoria a Rusia 2018. ¿Contra quién podemos jugar en este momento? Las selecciones que hiciron las cosas bien están en la hexagonal ahora. Entoces, tenemos que recurrir a buscar equipos de primera linea o que aparezca una selección de África o Asia que tenga los medios para podernos llevar allá", analizó Lara.Y agregó que la FESFUT y el fútbol salvadoreño en general no está en condición de ponerse moños."No empecemos con ese tema de que la selección tiene que jugar con selecciones. Pero en este caso, no estamos para ponernos a la elegir. Además la parte económica de la FESFUT se pone complicada si no le entra dinero por estos juegos. Luego, en la parte deportiva, yo necesito ver a los jugadores. No puedo ir a hacer mi laboratorio a la competencia (Copa Oro)", apuntó el estratega del combinado absoluto.Para esos amistosos el seleccionador mayor podrá contar con los jugadores salvadoreños que militan en el extranjero. Por ser en fecha FIFA, los clubes internacionales tendrán la obligación de cederlos al equipo absoluto.