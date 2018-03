Eduardo Lara presentó el plan de trabajo

El comité ejecutivo de la FESFUT (cuatro miembros) junto al cuerpo técnico colombiano encabezado por Eduardo Lara presentó el cronograma de actividades del ciclo preolímpico 2017-2018 que abarca desde la selección mayor hasta la sub 15.Acerca del trabajo de las selecciones sub 23 y sub 20, Lara dijo que “la labor será diferenciada”.“La preolímpica se tiene previsto trabajar hasta febrero próximo, por lo que se debe llegar a un entendimiento con la primera división a fin que puedan facilitarlos cuando se les convoque y que puedan trabajar junto al equipo mayor cuando se le requiera. De igual manera con los jugadores elegibles para la sub 20 y que deben ser del 1 de enero de 1999 ya que estamos a un año de la próxima eliminatoria se busca iniciar el próximo mes ya que deberá participar en diciembre próximo en los Juegos Centroamericanos”, apuntó.Sobre la sub 17 y sub 16, el técnico sudamericano admitió que “se retomará los trabajos el otro mes al igual que la sub 16 que verá acción en el torneo UNCAF del 16 al 29 de noviembre.El seleccionador nacional también aseguró que retomará su labor para lo que resta de éste año con la sub 20 a la par del combinado absoluto.“El primer punto tocado en la elaboración de este plan de trabajo es el de las selección mayor que trabajará en éste período solamente en fechas FIFA ya que para nosotros intentar trabajar en microciclos se nos hace difícil ya que los equipos necesitan a sus jugadores en el torneo local, por lo que se buscará jugar hasta el mes de octubre como ya lo anuncio el presidente en funciones (Hugo Carrillo) de tener la posibilidad de jugar ante Canadá en los Estados Unidos”, afirmó.“Luego vamos a esperar volver jugar hasta noviembre posiblemente ante una selección sudamericana para jugar hasta marzo del otro año ya que en enero y febrero no hay fechas FIFA”, subrayó el colombiano.Lara ratificó su política de puertas abiertas a todo aquel jugador que desee estar en la Selecta y que esté pasando por buen momento.“La selección está para todo aquel que quiera integrarse, nombres como Arturo Álvarez, Jaime Alas, (Kevin) Santamaría son elegibles”, manifestó