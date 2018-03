Eduardo Lara evitó la polémica en torno al seleccionador mexicano Osorio

Tras conducta violenta en el juego ante Portugal por el tercer lugar de Copa Confederaciones de la FIFA, el timonel de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, fue sancionado con seis juegos de sanción, que se le aplicarán en esta Copa Oro, torneo en el que no podrá dirigir desde el banquillo.

Ante ese castigo, un sector de la prensa mexicana pidió opinión a Eduardo Lara, entrenador colombiano que ahora está al frente de la selección de El Salvador. Sin embargo, Lara fue discreto. Dijo a los comunicadores aztecas que quería concentrarse en su equipo.

"Yo, la verdad, es que tengo que hablar de mi selección, que es la de El Salvador. Yo me tengo que preocupar por los problemas que tenemos nosotros. Yo recién me doy cuenta del caso de Juan Carlos. Uno como técnico quiere dirigir desde la raya. Pero como técnicos hay cosas que no aguantamos y explotamos. Yo no quiero tocar temas que no me competen en este momento ", indicó Lara.

Lara dijo que no podía ahondar en el caso de Osorio, porque no ha estado cerca de su proceso al frente de la selección azteca.

"La última vez que hablé con Juan Carlos Osorio fue en enero de este año en Panamá, para Copa Centroamericana. No sé lo que pudo haber pasado en la Copa Confederaciones, porque yo no estuve ahí. Para poder dar una opinión sobre algo, uno debe estar bien empapado, pero ahora no lo estoy", aseguró Lara.