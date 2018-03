Eduardo Lara criticó el nivel de jugadores de la selección salvadoreña

El seleccionador Eduardo Lara sacó sus conclusiones luego de la derrota por 3-0 ante Ecuador, en el juego amistoso disputado el martes en el Red Bull Arena, y concluyó que algunos jugadores están muy abajo del nivel que él esperaba."Es preocupante el nivel de algunos jugadores, por eso les dimos la oportunidad para que se mostraran. Por eso digo que acá al jugador que lo encontremos en forma y en buen ritmo va a ser bienvenido. De lo contrario será difícil poder tenerlos en la selección. Muchos jugadores pueden estar actuando en sus ligas, pero ante un rival fuerte se notan esas falencias y yo en eso no puedo mentir. De frente vamos a tener a un rival que es muy difícil como México", apuntó Lara.El técnico de la Azul y blanco señaló la necesidad de que la selección mayor haga un fútbol más rápido."Necesitamos jugar como lo requiere ahora el fútbol moderno. De lo contrario va a ser muy difícil enfrentar a este tipo de selecciones como Ecuador. A mí me gustan estos retos con estas selecciones, porque desnudan lo que tú tienes. Este es un resultado adverso, pero que nos tiene que servir para poder analizar", apuntó el estratega."Acá yo no me puedo mentir ni hacerme el de la vista gorda. Acá los jugadores tienen que darse cuenta de que la fuerza y todos los trabajos que estamos tratando de implementar con ellos los tienen que tomar a bien. Eso es lo que se necesita para el fútbol de élite", añadió el estratega.Lara aseguró que volverá a ver el video del juego contra Ecuador, para después sentarse con sus jugadores y hacer el análisis. "En el fútbol local, (salvadoreño) te dan los espacios para poder salir, pero en el internacional no. Cuando queremos salir con la pelota, ya nos la habían robado", criticó.Darwin Cerén, capitán de la azul ante Ecuador, también hizo su análisis del partido. "Enfrentamos a un rival que tiene mucha intensidad. Eso es lo importante. Son juegos que te sacan tu máximo rendimiento. Esto te ayuda para ver lo que te hace falta trabajar para llegar a otro ritmo, a ese que nos va a exigir la Copa Oro. Nos damos cuenta de que nos hace falta un poco más. Pero también nos dimos cuenta de que cuando queremos jugar lo hacemos bien con el balón", apuntó Cerén.