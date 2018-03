Eduardo Lara consideró injustas las expulsiones

El Salvador es por ahora el equipo con más expulsiones en Copa Centroamericana. Hasta el momento, el equipo nacional tiene tres expulsiones. Dos de esas fueron para Rodolfo Zelaya y Alexánder Larín, en el juego ante Honduras. Luego, en el juego contra Panamá Richard Menjívar se fue expulsado.Ante eso, el seleccionador mayor, Eduardo Lara, salió al paso para defender a sus jugadores. "Es injusto que que una selección que no pega patadas, tenga tres expulados", externó el estratega de la selección cuscatleca.De cara al juego contra Nicaragua, este domingo, el estratega colombiano tendrá que hacer ajustes en su equipo para suplir a Menjívar y Henry Romero, quien no podrá estar ante los nicas por acmulación de tarjetas amarillas.Lara admitió que ha sido complicado por las expulsiones en lo futbolístico. "Contra Panamá nos tocó remar desde el minuto 28. Los partidos son diferentes de cuando estamos mano a mano o inferioridad. Cuando teníamos un hombre menos, hicimos lo que estábamos buscando. No podíamos regalarnos. Teníamos que tener dos lineas cortas y recuperar balón. Eso le apostábamos con un hombre menos", apuntó Lara.