Eduardo Lara advierte que El Salvador “no se meterá atrás”

Eduardo Lara, técnico de la selección mayor salvadoreña, hizo un balance del trabajo que han hecho hasta ahora en la Copa Oro de CONCACAF y de su idea para el partido de esta noche ante Estados Unidos, en cuartos de final.El timonel colombiano dijo que en ningún momento ha pensado en defenderse durante todo el partido."Se han hecho cosas importantes. Hemos tenido un grupo bastante parejo, donde nos toca enfrentar a una selección como México en el primer partido. Después Curazao y Jamaica, que son selecciones fuertes. La selección siempre trata de jugar bien al fútbol, que es lo que nosotros le pedimos", apuntó.El estratega colombiano aseguró que seguirá fiel al estilo de juego en el compromiso de este miércoles contra Estados Unidos."No no vamos a meter atrás para nada. Siempre salimos a buscar los partidos. Habrá ocasiones en las que uno tiene que cerrarse, lógicamente, pero mientras yo trabaje en El Salvador siempre vamos a encontrar esa filosofía de ir hacia adelante", agregó.Para traer a cuenta ese estilo de juego de buen trato a la pelota sin olvidarse del arco rival, Lara se remontó a enero de este año, cuando el plantel nacional jugó Copa Centroamericana de UNCAF ."Hicimos un buen torneo en enero. Se jugó bien. Otros técnicos como Hernán Gómez y Jorge Luis Pinto me lo decían. Pero a veces los resultados no se dan, pero uno no debe renunciar. A mí me gusta esa clase de fútbol, más cuando hay jugadores con buena técnica. Así es difícil que te puedan quitar la pelota. Lo mío es una vocación hacia el fútbol", concluyó.