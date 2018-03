Eduardo Lara: “No sé cuál es el problema de Arturo Álvarez”

El técnico de la selección mayor de fútbol, el colombiano Eduardo, Lara, quiere poner punto y final al posible retorno de Arturo Álvarez a la azul y blanco, y reveló cómo han marchado las negociaciones con el jugador del Chicago Fire de la MLS.

"He sido un caballero con Arturo; le he escrito varias veces y nunca tuve respuesta de parte de él. No sé cuál es realmente el problema de Arturo. Todo lo que tengo es de rumores y a mí no me gustan los rumores. Me gusta hablar con los jugadores, pero las veces que lo he intentado ha sido imposible", apuntó Lara.

Pese a que Álvarez no le ha contestado las llamadas, el estratega de la azul no le ha cerrado las puertas al mediocampista que debutó con el combinado cuscatleco en 2009.

"A ningún jugador le he cerrado las puertas y mucho menos se las voy a cerrar a él. El día que él hable conmigo y quiera ser parte de la selección yo le abro las puertas, y si el nivel en ese momento es más de lo que yo tengo acá, siempre va a ser bienvenido", apuntó Lara.



Leé también: "Rodolo Zelaya está por superar al Mágico con este registro".