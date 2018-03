Eduardo Lara: “No hubo justicia de parte de los árbitros”

El técnico de la selección mayor salvadoreña, el colombiano Eduardo Lara, valoró el partido que sus pupilos hicieron ante Estados Unidos y destacó la actitud con la que el plantel nacional salió a jugar ante el plantel norteamericano."Quiero felicitar a mi grupo. Son unos guerreros. Lo hecho hoy ante Estados Unidos es para resaltar. Si se les llega a dar trabajo, van a tener una recompensa más adelante. Le jugamos de igual a igual a Estados Unidos. Pero no hubo justicia de parte de los arbitros", apuntó el seleccionador nacional.Sobre su continuidad al frente de la selección, declaró que "de continuar con el trabajo se van recoger frutos. Yo quiero seguir en la selección de El Salvador, si me lo permiten. En el país me han tratado muy bien".Desde que llegó a esta Copa Oro, Lara aseguró que le gustaría armar el proceso para Qatar 2022, pero lo dejó en manos de la FESFUT."Lógicamente que la selección de El Salvador ha mostrado un buen trabajo. No podemos dejar de lado que perdimos frente a un gran rival. Pero no podemos desconocer lo que han hecho nuestros jugadores. De continuar en El Salvador, queremos hacer un lindo grupo para que nos represente de buena manera", apuntó Lara.Luego, admitió que tenía claro que Estados Unidos era fuerte en pelota quieta, tal cual llegó el 1-0. "Sabíamos que tendríamos problemas en ese aspecto. Pero es mucho más lo bueno que lo malo esta noche. En el momento que concreten las oportunidades que tengamos será una selección muy fuerte", apuntó.