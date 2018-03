Eduardo Lara: “Me quedo en El Salvador por los jugadores”

El colombiano Eduardo Lara seguirá en el cargo de seleccionador mayor, por lo menos hasta julio de 2018, fecha en la que el actual comité ejecutivo terminará su gestión al frente de la FESFUT.Tras conocer que tenía el apoyo para seguir en el cargo, habló con EL GRÁFICO sobre sus metas y habló de lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.Pero en la agenda de Lara también está seguir con selecciones juveniles y habla de lo que necesita para conseguir sus objetivos.¿Cómo se siente ahora que recibió el voto de confianza para seguir al frente de la selección mayor?Primero que todo agradecido con los jugadores, con los clubes de primera y sus presidentes. Los clubes nos facilitaton los jugadores. También agradecido con la afición, con la prensa, que todo el mundo nos ha arropado de una manera que no lo esperábamos.Quedo con la satisfacción de saber que es como digo yo, que el paso del tiempo le da a uno la razón. Queremos hacer un trabajo excelente con los jugadores y con el fútbol de El Salvador. Ahora se nos brinda la oportunidad de poder continuar, como nosotros lo teníamos planificado. Tenemos la ilusión de que este grupo tiene que representar a El Salvador y tiene que ir a pelear el cupo al próximo campeonato del mundo en Catar. El Salvador no puede estar ausente, tiene que llegar con un buen trabajo, con un buen proceso. Creo que lo vamos a lograr.Los directivos de la FESFUT lo han entendido de esa manera. Lógicamente que ellos estarán hasta que se cumpla su mandato (julio 2018) Somos conscientes de eso. En adelante veremos qué nos dice el destino cuando llegue el nuevo comité ejecutivo a la FESFUT con el tema de la continuidad.Todos los partidos que se puedan hacer se aprovecharán de la mejor manera, porque hay que seguir observando jugadores. Mire el caso de Narciso Orellana, es producto de haberlo tenido en los juegos amistosos. Demostró y se ganó la confianza de uno.Una cosa es el ámbito local y otra el internacional. Dejamos afuera a un jugador que nos gustó mucho, que fue Iván Barahona, de Sonsonate. Hizo un buen trabajo con nosotros. Queremos arrimarlo, volverlo a ver. Con lo que él ha mostrado va a ser importante. Así que vamos a hacer partidos amistosos que nos van a servir para seguirlos observando. A cada uno de estos jugadores los vamos a querer tener siempre a escala internacional.Sí. Yo no voy a descuidar nada. Lo único que queremos es reorganizar un poquito esa parte. Una vez que tengamos eso ya bien calificado, es cuando más tenemos que trabajar con estas categorías, ponerles cuidado, supervisarlas, estar encima de ellos. Hay que ir a hacer visorías para traer jugadores para las próximas competencias. También tenemos que ir a los mundiales juveniles.En este momento no estamos interviniendo en esa selección. Esa fue una decisión del comité ejecutivo. Así que vamos a esperar a que a ellos les vaya bien. Ahora tenemos que empezar a buscar los jugadores para la próxima sub 17.Tienen que cumplir ahora con una sanción. De pronto, eso no es lo que ellos querían o buscaban, pero bueno hay que apoyarlos a ahora, hay que estar con ellos. Lamentable, lógicamente, que eso haya sucedido. Ahora hay que brindar el apoyo necesario a todos y cada uno de ellos.Bueno, nuestra filosofía es que se juegue bien al fútbol y tratar de que, a escala de Centroamérica, juguemos de igual a igual a todas las selecciones. La ventaja que nos tienen ahora se va a recuperar con trabajo, con la buena técnica que tienen estos jugadores.Hay que hacer buen trabajo físico y aeróbico. No tenemos por qué irnos a meter atrás en los partidos. Al contrario, hay que salir a a demostrar todo lo que se tiene. Mientras que se juegue bien al fútbol, ahí vamos a estar.Vamos a mirar. Eso se va a hablar luego con los directivos. Llegado el momento se tocará el tema. Pero por ahora es un tema que no se ha evaluado. Sabemos de la situación económica de la FESFUT, pero vamos a esperar. Ahora van a buscar el apoyo de todas las personas que quieran ayudarles. Hay que aprovecharlo de la mejor manera.Creo que la mayor motivación que tenemos es este grupo de jugadores, que han dado todo para que el fútbol de El Salvador comience a crecer. Había jugadores que ni querían llegar a la selección. Hoy en día demostraron que quieren dejar el alma en la cancha, para el servicio del pueblo salvadoreño. Esas cosas motivan demasiado a uno.Como le decía ayer a mi esposa, todos esos mensajes de ellos, que han valorado el trabajo de nosotros, te lleva a creer firmemente en lo que querés hacer. Por eso le dije a mi esposa que por este grupo de jugadores no me voy a mover de El Salvador. Quiero crecer con este grupo de jugadores. Quiero llevarlos de la mano. Sé que no están lejos de llagar a un campeonato del Mundo, porque por lo que uno ha visto en ellos, es aterrador que no hayan estado en el hexagonal, lamentablemente.