Eduardo Lara: “Me complace que Zavaleta quiera jugar para El Salvador”

Eriq Zavaleta, zaguero estadounidense hijo de padre salvadoreño, mostró interés por jugar para El Salvador en futuras competencias y Eduardo Lara lo celebró como un triunfo, aunque sabe que aún falta camino por recorrer.Zavaleta es parte de los jugadores que el seleccionador mayor tiene en su agenda para llevar al combinado mayor y es el primero en mostrar un interés real por vestirse de azul y blanco "Me complace que él quiera jugar para El Salvador. La vez que pudimos tener un diálogo con él nos dejó ver que quiere estar en la selección, pero que teníamos que hablar con su representante. Ahora me entero por EL GRÁFICO de esta noticia que quiere jugar para El Salvador. Ojalá que sea positivo, que podamos contar con él", apuntó Lara a su llegada a Costa Rica, donde se encuentra con la selección sub 20 para el Premundial de CONCACAF.Lara dijo que al término de este Premundial sub-20 retomará el trabajo con el combinado absoluto. El estratega colombiano no descarta poder ver a Zavaleta, actual jugador de la MLS, en marzo próximo, en el amistoso contra Olimpia, en el BBVA Compass de Houston.Otros jugadores que Lara tiene en su agenda son Joshua Pérez, del Fiorentina de Italia y Amando Moreno, del Tijuana, de México Pero en el caso de Pérez, Lara sigue sin poder hablar con su representante.