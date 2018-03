Eduardo Lara: “Los muchachos no me dieron lo que yo quería”

La selección sub 20 venció por 3-1 a Bermudas y con eso avanzó a la seguiente ronda del Premundial. Pero, el timonel del equipo nacional no quedó conforme con el resultado, sobre todo en términos de rendimiento.

"El grupo no me dio lo que yo quería. Ahora los que se van a venir son compromisos más difíciles. Por lo que tenemos que ser más inteligentes. Esa es la única forma que podemos sacar esto adelante", apuntó el timonel colombiano.

Lara indicó que a su equipo no le puede pasar que reciba un gol cuando estaba ganando el juego por 3-0. "Es una desconcentración muy grande en una pelota quieta. El hombre de ellos recibe solo en el área y no nos puede factutar de esa manera. Es una desconcentración grande y eso no pude pasar", apuntó Lara.

El seleccionador sub-20 se queda con ese pendiente que provocaron los goles ante Bermudas. "Hoy era un trabajo para desgastar y tocar de primera, pero queríamos ver hacia dónde queríamos arrancar, porque ellos no te hacían presión. Si esta selección no te hacía presión, era el momento preciso para tener la pelota y no complicarnos de ninguna manera", apuntó el estratega.

Otro de los puntos que dejó dudas en Lara fue el hecho de lo errático que estuvo su equipo en la definición. "Trabajamos mucho eso. Tenemos que tener mucha frialdad. Se les pide que levanten la cabeza y que vean qué movimientos les hace el portero. Si me desespero ganando por 3-1, imagínate con otro rival. Desde que tenemos la oportunidad de trabajar con el grupo siempre se hace énfasis en eso. Siempre se terminan los trabajos con rondas de definición", apuntó.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Lara espera que los jugadores se concienticen de que esta es, para la mayoría de jugadores, la oportunidad más grande para ir al Mundial.

"De este grupo solo Josué Rivera, de 17 años, es el único que puede repetir en esta selección sub-20 para el otro Premundial. Queda esperar que ellos sigan creciendo con esta gran ilusión, pero para eso tenemos que dejar la vida, el alma en la cancha", apuntó Lara.