Eduardo Lara: “Los jugadores se ganaron mi admiración”

El técnico de la selección mayor salvadoreña, el colombiano Eduardo Lara, hizo un análisis del trabajo que hizo la azul y blanco en Copa Oro y concluyó que ahora ve a sus pupilos con otros ojos."Yo soy un profesional y me da alegría que este grupo de jugadores desée que continuemos en la selección para llevar a buen puerto este trabajo. Nos dimos cuenta de que hay material humano, que hay meteria prima para trabajar, para pulir", indicó el estratega.Lara aseguró que después de lo mostrado ante Estados Unidos, el equipo salvadoreño no está muy lejos de estar en los próximos mundiales."La derrota, lógicamente, da tristeza. Queríamos seguir en Copa Oro. Mostramos buen fútbol, lastimosamente no se nos dio. Pero la verdad, la tranquilidad que le queda a uno es que siempre intentamos jugar bien al fútbol, sin menospreciar y arrugar ante ninguna selección. Contra todos, fuimos de frente y para adelante", apuntó."Sabemos que nadie nos va a regalar nada, al contrario, nos van a quitar. La vamos a luchar contra cualquier selección. Mientras yo trabaje en El Salvador siempre lo voy a intentar, siempre lo voy a hacer", agregó.El colombiano asegura que le queda una mejor impresión del plantel después de lo hecho en Copa Oro."Los jugadores me demostraron de qué están hechos y hacia dónde quieren llegar. Me gané un respeto de ellos y ellos se ganaron mi admiración por su forma de trabajar y todo lo que hicieron. Eso es inolvidable para uno. Creo que toda la gente en El Salvador debe darse cuenta de que lo único que hicimos fue siempre querer hacer bien las cosas", dijo el entrenador suramericano.