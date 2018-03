Eduardo Lara: “Arturo Álvarez quiere volver a la selección”

NECESARIO

Esta mañana, el volante del Chicago Fire, Arturo Álvarez, se comunicó con el seleccionador nacional mayor, Eduardo Lara, para expresarle su interés por regresar a la selección. Así lo contó el técnico a EL GRÁFICO.Después de siete de meses de estar intentando llevarlo a la Azul, Álvarez se comunicó esta mañana con Lara para decirle que quiere volver. De acuerdo con el seleccionador, el volante de Chicago Fire tenía sus razones para no ir a la selección, anteriormente, pero el Lara cree prudente no expresar en público las razones de la ausencia de Álvarez en la selección.Pero ahora en panorama no es fácil para que Álvarez pueda jugar la Copa Oro. De acuerdo con Lara, habrá que hacer gestiones ante CONCACAF para poder incluir a Álvarez en el listado de 50 elegibles para Copa Oro.En este caso, la dirigencia de la FESFUT tendría que ocuparse del caso de este mediocampista. Ahora, El Salvador cuenta con representación en el comité ejecutivo de CONCACAF, con Jorge Rajo, quien sería el encargado de iniciar alguna peticiónLara aseguró que necesita a Álvarez para ganar presencia por la banda derecha en la que también tiene a Óscar Cerén de Alianza. "Arturo es un jugador con un recorrido bien importante en el fútbol. Su forma de trabajar es con mucho profesionalismo. Es importante para uno como técnico poder tener un jugador de esas características. La selección ganaría mucho, lógicamente. La selección va a ganar. Es un jugador que le va a dar ese carácter, esa jerarquía a la selección. Es como él me dice, que quiere venir a aportar", apuntó Lara, en plática con EL GRÁFICO.El seleccionador aseguró que la llamada de Álvarez le cayó bien. "Me motivó esa llamada. Es un jugador bien visto por los periodistas. Por motivos personales, Arturo no nos había dado respuesta para venir a la selección. El solo hecho de que se siente apenado por lo que pasó (no haber atendido antes el llamado) y que quiere estar ahora dice mucho. Yo sé entender al jugador y sé muchas cosas que pueden pasar por la mente de ellos, que son entendibles", apuntó Lara.Álvarez no está en la selección mayor desde noviembre 2015 cuando disputó los primeros dos juegos ante México y Canadá por la fase de grupos de la eliminatoria de CONCACAF hacia Rusia 2018.Luego de esos partidos, el volante dijo que no volvería a la selección mientras estuviera al frente el estratega hondureño Ramón Maradiaga. Pero el timonel catracho se fue en septiembre de 2016 y ha habido otras convocatorias a selección mayor, pero Álvarez no ha atendido.