Ecuador anuncia amistoso con selección de fútbol de El Salvador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo público hoy la realización de un partido amistoso en la próxima fecha FIFA (junio) con la selección de El Salvador, según lo hizo constar en su cuenta de Twitter.

El presidente de la FEF, Carlos Villacís, lo reveló hoy en una conferencia de prensa, aunque no especificó fecha ni sede para el partido.

"Tenemos partidos amistosos en fecha FIFA contra Venezuela y El Salvador. Tenemos esos dos partidos en Estados Unidos y será un tiempo de convivencia para los jugadores", declaró Villacís.

Ing. Carlos Villacís: "Tenemos partidos amistosos en Fecha FIFA, contra Venezuela y El Salvador". — FEF Ecuador (@FEFecuador) 3 de abril de 2017

Ecuador está por ahora en la sexta posición de las eliminatorias mundialistas de CONMEBOL y su intención es prepararse para meterse en puestos de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En la última fecha de las eliminatorias, a finales de marzo, perdió ante Colombia (2-0) y Paraguay (2-1).

FESFUT, PENDIENTE

Por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) aún no hay un pronunciamiento sobre el choque.

"Ellos (Ecuador) pueden confirmar, pero nosotros no hemos confirmado nada todavía. Yo no puedo confirmar ese partido. Hay que tener paciencia sobre eso. Si Ecuador confirma, que ellos lo hagan, pero yo no puedo hacerlo. Yo no me quiero meter en líos. No me consta que ya esté confirmado", apuntó Hugo Carrillo, dirigente de la FESFUT, en plática con EL GRAFICO.

La ultima vez que El Salvador se enfrentó a Ecuador fue en noviembre de 2014, en Estados Unidos, y el marcador terminó a favor de los suramericanos con pizarra de 5-1.



Carrillo aseguró que por ahora solo puede confirmar el amistoso contra la selección de Honduras programado para el 27 de mayo en el estadio Robert F. Keneddy de Washington.

"Ese juego está confirmado. Ya esta todo listo", apuntó Carrillo.



Para ese juego las dos selecciones centroamericanas tendrán que ir sin sus jugadores que militan en el exterior. En el caso de El Salvador, el seleccionador Eduardo Lara tiene claro que llevará un equipo con jugadores de la liga local. El estratega cafetero llamará a sus jugadores para trabajar luego de concluido el certamen Clausura 2017.