Dustin Corea: “No descarto la opción de volver al FAS”

Dustin Corea no jugará más con el Edmonton de la NASL, segunda división del fútbol estadounidense. El volante ofensivo quiere disfrutar de sus vacaciones y luego pensar en su futuro, aunque no ve con malos ojos volver al FAS. De esto y más habló en entrevista con EL GRÁFICO.No es que no tuviera la continuidad. Siempre jugaba. La calidad de uno habla por sí mismo, eso no se puede ignorar. Creo que en el club no fui valorado como yo pensé ser valorado. Uno solo puede estar cierto tiempo ahí y le llega su fin. Yo creo que llegó mi fin. Aporté al Edmonton todo lo que pude. Ahora busco nuevos retos, eso es lo que me espera a mí.Para mí tiene nivel. Hay muchos jugadores que vienen de Europa t de la MLS. No es tan fácil como uno cree. Esta liga no es muy técnica, es más física. Por eso es que los jugadores técnicos se notan más, pero sí es una liga que no es tan fácil, como muchos la quieren hacer parecer. Creo que uno tiene que ser disciplinado. Esta liga le saca mucho de energía a uno. Los viajes son largos y no sabía que tanto me iba a afectar eso. Ahora el más cercano es San Francisco y uno tiene que hacer escala.Quizá. Puede ser que juegue en Dinamarca o Suecia, países de Escandinavia. Uno no sabe. Quizá para diciembre o enero sea diferente.Es algo diferente, algo que me puede mejorar como jugador. Uno quiere ir donde hay retos.No la descarto, pero no defino aun. Uno no sabe hasta que firme ese papel, ese contrato con cualquier equipo. Me gustó mi paso por FAS. Yo había regresado de una lesión un poco larga y el profesor Alberto Castillo me dio la oportunidad de volver, me dio la oportunidad de enseñar lo que puedo hacer. Fue un buen tiempo en FAS, hubo bonitas memorias, fue un lugar que lo vi bien en lo futbolístico. FAS es uno de los mejores equipos en El Salvador, vi el fútbol de una forma diferente. No descarto volver ahí. Lo que viví en FAS fue muy bonito. Uno quiere ir siempre donde sea mejor para uno. Si es FAS u otro lugar, pues asi será.La verdad no lo sé. Trato de estar con mi familia en mi tiempo libre. Visito a mi familia que está en otros estados de Estados Unidos. Uno no solo puede estar pensando en fútbol porque es el trabajo. Cuando llega el tiempo hay que trabajar para mejorar en lo físico. Ahora me divierto, veo amigos y me despejo de los nueve meses que estuve en competencia. Soy un ser humano como los demás. Luego trato de afinar esta zurda, que es la que me da de comer.Muy bien. Él es un míster que tiene su ideología y la sabe manejar bien. Le gusta jugar a ras de piso, le gusta explotar las condiciones que tienen los salvadoreños. Creo que se ha ajustado bien a la selección.Muy bien, no hay problema. Yo juego por la izquierda y por la derecha. Puedo jugar como un diez, como delantero... no tengo problemas. Uno solo tiene que hacer lo que el entrenador le dice que haga.