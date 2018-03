Dowson Prado: "Replantearé mi futuro al regreso a El Salvador"

Frío y sin aspavientos, así salió el plantel cuscatleco del camerino del estadio Maracaná luego de caer 1-3 ante Jamaica y dejar en el césped artificial su sueño mundialista a manos de un rival que no fue más en los 90 minutos de juego.

Para el técnico Erick Dowson Prado, la derrota nació de los innumerables yerros cometidos por sus pupilos en el partido y que al final fue la diferencia.



"No sé si al final las improvisaciones (dirigenciales) pesaron más en éste proceso eliminatorio o si es la palabra correcta, lo cierto que lo que trabajamos en todo este tiempo no nos ha alcanzado porque pese a que dominamos el juego ante Jamaica cometimos errores infantiles que denota esa falta de experiencia y manejo que sólo el roce internacional te brinda", declaró con resignación.



"Los goles (de Jamaica) nosotros los metimos, por errores nuestros y allí uno que otro del árbitro, pero nosotros perdimos éste partido por eso y debemos ahora hacer una reflexión de grupo porque esperaba ante Jamaica un poco más de temperamento de parte de los jugadores que obviamente no se tuvo", indicó.



Sobre el futuro de la sub 17 y de los demás procesos juveniles, Prado fue claro en decir que "hay que replantearnos, siento que al final fue bueno venir a este Premundial luego de seis años de no hacerlo aunque muchos no lo quieran ver así y eso te indica el camino que se debe tomar en éste trabajo."

SU FUTURO



Sobre el mal sabor de boca que deja perder ante un rival que no fue más en la cancha, excepto los goles, el técnico de la sub 17 admitió que "en ésta clase de competencia no se pueden cometer los errores que hubo en la cancha. Se cometieron esos errores creados ante México y que a pesar que se habló de ello en el intermedio de hoy ante Jamaica no se lograron erradicar por esa falta de experiencia internacional, no es excusa, soy el responsable de este fracaso, ahora nos toca hablar con ellos y tratar de cerrar dignamente el sábado contra los Estados Unidos.



Finalmente, Prado aseguró que evaluará su futuro dentro de los siguientes procesos juveniles al afirmar que "en lo personal tocará replantearme algunas situaciones del trabajo obviamente, de la metodología (utilizada) y de la selección. Sería muy prematuro asegurar que luego de esta experiencia me voy a reunir con la FESFUT para hablar del tema, tengo aún contrato pero antes tenemos que corregir los errores cometidos en éste grupo he intentar cerrar dignamente ante Estados Unidos."