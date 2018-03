Dos seleccionados presentaron lesiones

Los seleccionados nacionales Alexander Larín y Gerson Mayén trabajaron esta mañana con la selección mayor salvadoreña, pero lo hicieron con ciertas molestias en sus tobillos y podrían no llegar al juego de este sábado, ante Honduras, en su máximo nivel.El jugador aliancista es el está más afectado. No pudo entrenar con el resto del plantel nacional debido a su resentimiento muscular y trabajó por separado, supervisado por el galeno de la selecta, Francisco Herrera."Por el momento son los dos únicos casos que tenemos sobre jugadores con molestias musculares o lesiones. Tanto Gerson (Mayén) como (Alexander) Larín sufren en cierto grado de distensión en sus tobillos. Mayén en menor grado, ya que su tobillo derecho ha mejorado y podrá participar en el entreno; no así Larín, que presenta ese problema desde el domingo, pero ambos son recuperables", destacó Herrera esta mañana.Al respecto, Larín afirmó que "gracias a Dios no es grave el golpe en mi tobillo, es más un problema muscular que sufrí al disputarle una pelota con (Aldair) Rivera el domingo en la final. Estoy ya en tratamiento (médico) para estar listo el sábado para el amistoso ante Honduras".