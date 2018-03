Domínguez y García encabezan los debutantes de El Salvador en Copa Oro

El Salvador viajará este viernes al mediodía a la edición 14 de Copa Oro de CONCACAF, donde buscará trascender en el grupo C que complementan las selecciones de México, Curazao y Jamaica.

Dentro de la nómina de 23 jugadores dada a conocer por el colombiano Eduardo Lara la semana anterior existen 13 jugadores que marcarán su debut en el máximo escenario para selecciones absolutas de la región, entre ellos el defensor del bicampeón Santa Tecla, Roberto Carlos Domínguez, y el volante aguilucho Víctor García.

Tanto Domínguez como García han sido opciones en los entrenos del cuerpo técnico. “Vamos mejorando día a día, a la hora de jugar el entrenador Lara ha platicado con todos acerca del compromiso que tenemos para hacer un buen papel en Copa Oro”, admitió Domínguez.

Sobre la alternancia que ha tenido en la zaga central junto a Henry Romero e Iván Mancía, el jugador de origen chalateco dijo que “es muy buena, todos trabajamos fuertes para buscar la titularidad, cada uno se esfuerza para ser tomado en cuenta y en lo personal me siento bien para alcanzar eso”.

GARCÍA ESTÁ LISTO PARA CUANDO LE TOQUE DEBUTAR

Por su parte, el usuluteco Víctor García dijo que “físicamente nos sentimos bien, la preparación ha sido buena para jugar ese torneo. Los tres rivales serán difíciles. Espero tener minutos de juego en mi debut en Copa Oro y en verdad me he sentido cómodo jugando en el puesto que el entrenador Lara me ha usado, lo he hecho algunas veces en Águila”.

Estos son los jugadores que debutarán en la Copa Oro este año:

JUGADOR PUESTO

Benji Villalobos Portero

Óscar Arroyo Portero

Henry Romero Defensa

Iván Mancía Defensa

Roberto Domínguez Defensa

Bryan Tamacas Defensa

Rubén Marroquín Defensa

Óscar Cerén Volante

Víctor García Volante

Efraín Burgos hijo Volante

Narciso Orellana Volante

Harold Alas Atacante

Dennis Pineda Atacante