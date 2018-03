Derby Carrillo sufrió “Síndrome del viajero” y no entrenó con la selección

El guardameta Derby Carrillo no pudo entrenar esta mañana con la selección mayor salvadoreña, luego que presentó problemas gastrointestinales desde ayer, algo que, según criterio médico, es culpa del "Síndrome del viajero"."Derby sufrió un leve problema gastrointestinal desde ayer, producto de lo que conocemos como 'síndrome del viajero', pero ya está mejor. Está ya en fase de recuperación y para hoy no fue preciso que se expusiera al esfuerzo físico. Llegó al entreno pero mejor se le envió a descansar para que se recuperará de los problemas de deshidratación que sufrió desde ayer", manifestó el médico de la selecta, Francisco Herrera.El galeno afirmó que "Carrillo presentó síntomas desde ayer por la tarde. No tenía fiebre, solo el malestar, luego por la noche tuvo un repunte febril que se controló y hoy amaneció mejor. Está con tratamiento para cortar su problema estomacal y ha estado tomando muchos líquidos para contrarrestar la deshidratación que provoca".Según el médico, el "síndrome del viajero" es común en los legionarios. "No es el hecho que haya comido algo malo, es cosa que cualquier jugador sufre cuando milita fuera del país", explicó.